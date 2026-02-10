تعاون بحثي بين جامعتي «خليفة» و«بادوفا»

أعلنت كل من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا و«جامعة بادوفا» الإيطالية، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء إطار للتعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي بين المؤسستين.

وقّع البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والبروفيسورة دانييلا مابيللي، رئيسة جامعة بادوفا، مذكرة التفاهم التي تعكس التزام الجامعتين بدفع عجلة التطور في مجال المعرفة وتشجيع التميز الأكاديمي وتعزيز التعاون الدولي.

وقال البروفيسور إبراهيم الحجري، إن الشراكة مع جامعة بادوفا تتماشى مع التوجه الاستراتيجي لجامعة خليفة، والمتمثل في دفع عجلة التقدم لتحقيق الأولويات البحثية الوطنية والدولية من خلال شراكات منظمة وعالية القيمة.

وأشار إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز القدرات البحثية وتمكين التطوير المشترك للبرامج العلمية المتقدمة ودعم مسارات الابتكار التي تترجم التميز الأكاديمي إلى أثر اجتماعي واقتصادي ملموس، وتؤكد هذه الشراكة التزام الجامعة بالإسهام في تطوير عملية التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وتحقيق أهداف السياسات العلمية العالمية.

من جانبها قالت البروفيسورة دانييلا مابيللي، إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة في توطيد علاقات جامعة بادوفا مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية الدولية، ويستند التعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إلى رؤية مشتركة لدور الجامعة عموماً بوصفها مكاناً لإنتاج المعرفة وتبادلها قادراً على التصدي للتحديات العالمية المهمة من خلال البحث متعدد التخصصات وتدريب الأجيال الجديدة وتعزيز الحوار بين المنتمين إلى خلفيات علمية وثقافية مختلفة.

وسيركز التعاون بين الجامعتين على المنصات البحثية متعددة الاختصاصات التي تغطي مجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة والعلوم الطبية الحيوية والاستدامة، بدعم من البنية التحتية البحثية المشتركة والتنقل المنظم لأعضاء الهيئة الأكاديمية بين المؤسستين والبرامج التعليمية التنسيقية.