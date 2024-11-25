سلطان القاسمي يوجه باعتماد اللغة العربية في حضانات الشارقة الحكومية

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، الاجتماع الرابع عشر لمجلس أمناء أكاديمية الشارقة للتعليم، وذلك في مبنى الأكاديمية بالمدينة الجامعية في الشارقة.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية الاجتماع بالحضور من أعضاء المجلس، مثمناً ما يقدمه مجلس الأمناء من دعم كبير لكل برامج وجهود الأكاديمية في النهوض بالعمل التعليمي والتربوي، كما رحب سموه بالأعضاء الجدد الذين انضموا إلى المجلس من داخل دولة الإمارات وخارجها، مشيداً سموه بما يتمتعون به من خبرات عملية وعلمية متنوعة، ما يسهم في إثراء المجلس في الجوانب التربوية والاجتماعية والمالية والقانونية، وينعكس على ما تقدمه أكاديمية الشارقة للتعليم وتعمل عليه من برامج مختلفة عامة في مجال التربية والتعليم، وفي مجال الطفولة المبكرة على وجه الخصوص.

ووجّه صاحب السمو حاكم الشارقة باعتماد اللغة العربية لغة التدريس المعتمدة في حضانات الشارقة الحكومية، لافتاً سموه إلى أهمية العمل على توعية وتثقيف الأطفال وأولياء الأمور بالغذاء الصحي وأثره في التربية المتكاملة للطفل في كل النواحي الصحية والعقلية والجسدية والبدنية وغيرها، إضافة إلى مشاركة الوالدين في العملية التربوية التعليمية لضمان نجاحها وتكامل عمل المؤسسات مع الأسرة.

واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة التصاميم الخاصة بالتوسعة الجديدة المقترحة للمبنى الحالي للأكاديمية، التي تتضمن عدداً من المرافق المزمع إضافتها مع الإبقاء على المساحات الخضراء المتوفرة، وتشمل الإضافات مركزاً متخصصاً للتدريب في مجال الطفولة المبكرة وملحقاته، ومبنى آخر مخصصاً كمرفق رياضي للتدريبات البدنية الداخلية والخارجية.

واطلع المجلس على عدد من التقارير التي تناولت موضوعات متعلقة بإنجازات وإحصائيات أكاديمية الشارقة للتعليم للعام الجاري، إلى جانب تقرير مفصل حول النسخة الرابعة من قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم، التي من المقرر عقدها في فبراير من العام المقبل 2025، والاستعدادات الخاصة بها.

كما استمع المجلس إلى التقرير السنوي لإنجازات وإحصائيات حضانات الشارقة، وملخص أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس أمناء الأكاديمية، وتضمن تقرير الحضانات عدداً من الإحصائيات، شملت أعداد الأطفال المسجلين، وأعمال التوسعة التي تمت في بعض الحضانات لتلبية الطلبات المتزايدة من الأهالي لتسجيل أبنائهم في العام الأكاديمي الحالي، والذين تم استقبالهم في حضانات الشارقة الحكومية، إلى جانب الاستعداد لإنجاز مشروع المطبخ المركزي للحضانات، وبناء الحضانات الجديدة في العام الأكاديمي المقبل.