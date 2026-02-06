دبي تستضيف قمة التعلم 7 و8 فبراير بمشاركة خبراء دوليين

تستضيف دبي يومي 7 و8 فبراير قمة دبي للتعلم 2026، التي تنظم للمرة الأولى في دولة الإمارات من قبل مؤسسة نيو إنجلاند للمدارس والكليات (NEASC)، بالشراكة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، في حدث تعليمي دولي يعكس المكانة المتقدمة لدبي كمركز عالمي للتعليم والابتكار التربوي.

وتجمع القمة نخبة من القيادات التعليمية في المنطقة، وخبراء الاعتماد الأكاديمي والتربويين، وصناع السياسات التعليمية من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة التوجهات المستقبلية للتعليم، وتعزيز جودة التعلم في المدارس الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التعليمية القائمة على البحث والأدلة.

وستنعقد القمة في مدارس دبي ـ فرع البرشاء، بما يوفر بيئة تعليمية تفاعلية تحتضن جلسات القمة وورش العمل المتخصصة، بمشاركة نحو 400 تربوي، ووفود تعليمية من أكثر من 15 دولة حول العالم، حيث يعكس اختيار الموقع أهمية ربط الحوار التعليمي بالممارسات الواقعية داخل المؤسسات التعليمية.

وتنسجم القمة، التي تأتي تحت شعار «نتعاون لنرتقي بالجودة، ونبني مستقبلاً أكثر تأثيراً وإلهاماً»، مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033، التي تركز على إتاحة تعليم عالي الجودة لجميع المتعلمين ضمن منظومة التعليم الخاص في دبي، وضمان أن تكون المدارس بيئات تعليمية شاملة، مرنة، ومواكبة لمتطلبات المستقبل.

كما تواكب القمة مبادرات التغيير التي تنفذها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وفي مقدمتها مبادرة «تميز أينما كنت»، التي تركز على الارتقاء بجودة التعليم في المدارس الخاصة من خلال تمكين القيادات المدرسية، وتعزيز ممارسات التقييم الذاتي، ودعم التحسين المستمر للأداء التعليمي، بالإضافة إلى مبادرة «قم للمعلم»، التي تهدف إلى تمكين المعلمين، وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في العملية التعليمية.

وقالت عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «تعكس استضافة قمة دبي للتعلم 2026 التزامنا ببناء منظومة تعليمية تتمحور حول المتعلم وتستجيب للتحولات العالمية، حيث تجسد هذه القمة رؤيتنا في إتاحة تعليم عالي الجودة لكل متعلم، ودعم المدارس الخاصة في تبني أفضل الممارسات التعليمية العالمية.

كما تعكس القمة تكامل جهودنا مع شركائنا الدوليين لتحقيق مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033، وتعزيز أثر مبادرات التغيير التي نعمل من خلالها على تمكين الطلبة، وتنمية مهاراتهم، وتطوير القيادات التعليمية، وتحسين جودة التعليم وفق معايير عالمية تستند إلى أفضل الممارسات».

وأكد كام ستابلز، رئيس مؤسسة نيو إنجلاند للمدارس والكليات، أهمية هذه الشراكة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مشيراً إلى عمق العلاقة التي تربط الرابطة بالمشهد التعليمي في دولة الإمارات.

وقال ستابلز: يسرنا التعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية لتقديم قمة دبي للتعلم. تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أكبر مناطق عضويتنا في لجنة التعليم الدولي، حيث نعتمد ما يقارب 70 مدرسة.

وتفخر NEASC بشراكتها مع الهيئة لتقديم فرص التعلم المهني الغنية التي ستتيحها القمة، والمساهمة في جودة التعليم التي تشكل بالفعل جزءاً من المشهد التعليمي في دبي.

