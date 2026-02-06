جامعة حمدان بن محمد الذكية تستشرف مستقبل التعليم العالي الرقمي والذكي

رسخت جامعة حمدان بن محمد الذكية مكانتها مرجعاً عالمياً في تطوير التعليم العالي الرقمي والذكي، من خلال استضافتها اجتماع رؤساء الجامعات لتحالف إطار القياس المرجعي للتعليم العالي، والذي يعد منصة دولية رائدة لتبادل الخبرات وصياغة التوجهات المستقبلية للتعليم العالي.

وافتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية، ألقاها البروفيسور حسين باغيروف، رئيس جامعة غرب قزوين في جمهورية أذربيجان، أكد خلالها أهمية التعاون الدولي في الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز الابتكار، وترسيخ ثقافة التميز الأكاديمي في ظل التحولات المتسارعة، التي يشهدها القطاع.

كما رحب التحالف بانضمام أربعة أعضاء دوليين جدد، في خطوة تعكس اتساع نطاقه الجغرافي، وتعزز حضوره العالمي، وهم: الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك(UNAM) – المكسيك، جامعة بافاريا للأعمال والتكنولوجيا (HDBW) – ألمانيا، جامعة ترينيتي في آسيا (TUA) – الفلبين، والمدرسة الرقمية – دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس هذا التوسع تنامي مكانة التحالف شبكة عالمية مؤثرة في ضمان الجودة والابتكار في التعليم العالي، مع حضور فاعل في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

واستعرض المشاركون أبرز إنجازات التحالف لعام 2025، وفي مقدمتها إطلاق التقرير العالمي للقياس المرجعي 2025، الذي يعد أحد المخرجات الاستراتيجية للتحالف، ويقيس مستوى نضج وأداء المؤسسات التعليمية في بيئات التعلم الرقمية والمفتوحة والذكية.

وفي ختام الاجتماع اتفق المشاركون على الأولويات الاستراتيجية للتحالف لعام 2026، وفق المقترح، الذي قدمه الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والتي تركز على الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، وتأثيره على نماذج الأعمال الجامعية والاستدامة المؤسسية.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة: «من خلال هذا التحالف لا تكتفي جامعة حمدان بن محمد الذكية بقياس جودة التعليم، بل تسهم بفاعلية في صياغة مستقبل التعليم العالي وبالتعاون مع شركائنا العالميين نعمل على بناء إطار يمكن الجامعات من البقاء مرنة، وشاملة، وقادرة على إحداث أثر حقيقي في عالم سريع التغير».