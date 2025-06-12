سلطان بن أحمد: تطور ملحوظ لجامعة الشارقة في البحوث العلمية الهادفة إلى تنمية المجتمع

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء الجامعة، الاجتماع التاسع والخمسين للمجلس، والذي عُقد صباح أمس، في مكتب سموه بمقر الجامعة.

ورحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس، مثمناً جهودهم البنّاءة وآراءهم الداعمة لما حققته الجامعة من تقدم ملحوظ على مختلف المستويات الأكاديمية والبحثية والإدارية، مقدماً سموه الشكر والتقدير إلى الدكتور حميد مجول النعيمي على جهوده الكبيرة في قيادة الجامعة خلال الفترة الماضية، مما أسهم في تطور الجامعة في مختلف المجالات.

وأشاد سموه بتطور أداء جامعة الشارقة، واستمرارها في الحفاظ على مستواها المرموق بين الجامعات.

وعبر سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي عن فخره بما تحققه الجامعة من تطور ملحوظ في البحوث العلمية التطبيقية الهادفة إلى خدمة المجتمع وتنميته، وبتقدم الجامعة في مختلف التصنيفات العالمية.

واعتمد المجلس الموازنة التشغيلية للجامعة للعام الأكاديمي 2025 ـ 2026، والتي بلغت ملياراً و270 مليون درهم، كما اعتمد المجلس تخريج دفعة جديدة من الطلبة الذين استكملوا متطلبات التخرج حتى نهاية فصل الربيع 2024 ـ 2025م، والبالغ عددهم الإجمالي 2026 خريجاً وخريجة.

كما اعتمد مجلس الأمناء عدداً من البرامج الأكاديمية الجديدة، والتي تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة، وأقر المجلس إنشاء مركزين بحثيين، واعتمد المجلس ترقية 22 عضواً من أعضاء الهيئة التدريسية.