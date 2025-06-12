«حمدان الذكية» تستعرض فرص التعاون الأكاديمي مع جامعتين في مصر

التقى الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، وزار الجامعة البريطانية في مصر، وذلك لبحث آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي، وتطوير برامج تعليمية مشتركة تدعم الابتكار وترتبط بمتطلبات التنمية وسوق العمل.

وخلال لقائه مع الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، استعرض الجانبان فرص التعاون الأكاديمي وتطوير برامج مشتركة تدعم متطلبات التنمية، وشهد اللقاء تبادلًا مثمراً للرؤى حول أهمية مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق.

حيث أشاد الدكتور منصور العور بالنموذج المتقدّم الذي تتبناه جامعة بورسعيد، لا سيما في شراكتها الفاعلة مع القطاع الخاص لإدارة المستشفى الجامعي، ومن جانبه، أعرب الدكتور شريف صالح عن تقديره للتعاون المرتقب مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، مثّمناً ريادتها في مجال التعليم الذكي والابتكار الأكاديمي.

أما خلال زيارته إلى الجامعة البريطانية في مصر، فقد التقى العور بالأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، حيث جرى بحث آفاق التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بين الجانبين.