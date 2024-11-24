ولي عهد الفجيرة يتسلّم وسام الشرف من جامعة إيطالية

تسلَّم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسام الشرف من جامعة باري ألدو مورو الإيطالية قدمه البروفيسور باولو بونزيو، عميد كلية العلوم الإنسانية والفلسفة في الجامعة، وهو أعلى وسام أكاديمي للجامعة يمنح لشخصيات متميزة بشكل خاص حققت إنجازات تاريخية في مجالات العلوم والفنون والعلوم الإنسانية.

جرت مراسم تسليم الوسام في قصر الرميلة بالفجيرة بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ولوكا ماريا سكارانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للجمعيات الفلسفية، وذلك على هامش ختام أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة الذي أقيم تحت رعاية سمو ولي عهد الفجيرة ونظمه بيت الفلسفة بالإمارة.

جاء منح الوسام لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي تقديراً لرؤيته بشأن تعزيز مكانة الفلسفة والتنمية الثقافية في المنطقة، وإسهامات في مشاريعها الهادفة إلى نشر المعرفة والتنوير والفكر.

ويعبّر الوسام عن الإعجاب الكبير للمجتمع الأكاديمي بأكمله في جامعة باري ألدو مورو بإنشاء بيت الفلسفة بالفجيرة، ومبادراته العربية والدولية المتواصلة ويعد بمثابة علامة على الصداقة الدائمة ووسام للشراكة بين المجتمع الفلسفي الإيطالي والمجتمع الفلسفي في الفجيرة.

وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، أن هذا التكريم يجسّد الأهداف السامية التي ترتكز عليها المشاريع الثقافية في إمارة الفجيرة، ورؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الهادفة إلى تحقيق التواصل الفكري والمعرفي بين إمارة الفجيرة ودول العالم، وفتح آفاق الحوار والتواصل الحضاري، ومواصلة العمل الثقافي والتنويري الذي يخدم البشرية والفكر الإنساني بين شعوب العالم.