جامعة أكسفورد تختار منظومة «دبي الصحية» نموذجاً للدراسة

أعلنت «دبي الصحية» عن اختيارها من قبل جامعة أكسفورد، كنموذج للدراسة، ضمن برنامج ماجستير قيادة الصحة العالمية، في خطوة تؤكد مكانة دبي كمركز عالمي رائد في التعليم الطبي والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال زيارة وفد يضم قيادات من «هيئة الصحة بدبي» و«دبي الصحية» لكلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أكسفورد، حيث عقدت جلسة نقاشية ضمن نموذج «القيادة المؤسسية» في برنامج «ماجستير قيادة الصحة العالمية»، الذي يُنفّذ بالشراكة مع قسم نوفيلد لعلوم الرعاية الصحية الأولية في الجامعة.

وقدمت الدكتورة حنان السويدي، نائب المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في «دبي الصحية» ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، عرضاً تقديمياً استعرضت خلاله تجربة تطوير منظومة دبي الصحية الأكاديمية المتكاملة، الأولى من نوعها في دبي، وخريطة الطريق الاستراتيجية التي وجهت مسيرة التحول نحو نموذج يقوم على التكامل بين الرعاية والتعلم والاكتشاف.