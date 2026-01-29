منتسبو الخدمة الوطنية وطلاب المدارس يطلعون على أحدث برامج الوقاية

تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات معرض الشرطة العسكرية، وسط إقبال واسع من منتسبي الخدمة الوطنية وطلاب المدارس، الذين توافدوا للاطلاع على الأجنحة المشاركة والتعرف على الجهود المبذولة في تعزيز الأمن المجتمعي والوقاية من المخدرات والجرائم الإلكترونية.

وشهد المعرض جولات تعريفية مكثفة للوفود الطلابية ومجندي الخدمة الوطنية، حيث استعرضت الأجنحة المشاركة مجموعة من البرامج التفاعلية والورش التوعوية، وركزت الأنشطة على محاكاة الواقع لرفع مستوى الوعي الأمني لدى الشباب، وتعريفهم بكيفية التصدي لمختلف المخاطر التي قد تواجههم في حياتهم اليومية والرقمية.

وأكد العميد الركن محمد سالم الكتبي قائد الشرطة العسكرية أهمية المعرض كمنصة تعليمية ووقائية رائدة، قائلاً: إن استهدافنا لمنتسبي الخدمة الوطنية وطلاب المدارس في هذا المعرض ينبع من إيماننا العميق بأنهم الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن.

وإن هدفنا الأسمى هو تحصين هذه الفئات الواعدة وتوعيتهم بمخاطر المخدرات والسبل الكفيلة بالوقاية منها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الجرائم الإلكترونية المتطورة، لضمان تصفح آمن واستخدام مسؤول للفضاء الرقمي.

وأضاف: إن المعرض ليس مجرد عرض للمعدات والخدمات، بل هو جسر للتواصل المباشر مع الشباب، لتمكينهم من اتخاذ قرارات صائبة تحميهم وتسهم في استقرار مجتمعهم تجسيداً لشعارنا في بناء جيل واعٍ ومسؤول.

يذكر أن المعرض، الذي تنظمه وزارة الدفاع في مدينة زايد العسكرية يأتي تزامنا مع «عام الأسرة» لتعزيز الوعي المجتمعي وحماية الشباب من التحديات الأمنية.