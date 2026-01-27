جامعة الإمارات تحتفل بتخريج 456 من طلبة الدراسات العليا

نظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة حفل تخريج طلبة الدراسات العليا للعام الأكاديمي 2024–2025، أمس في قاعة المؤسس الشيخ زايد – المبنى الهلالي، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات الأكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية وأسر الخريجين.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، في كلمته خلال الحفل، أن تخريج دفعة جديدة من طلبة الدراسات العليا يعكس نضج المنظومة الأكاديمية وقدرتها على إنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، وربط البرامج الأكاديمية باحتياجات الوطن وأولوياته التنموية.

وأشار إلى أن الدراسات العليا تمثل ركيزة أساسية للابتكار وصناعة الحلول وبناء السياسات، وتسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية المستدامة. وأوضح معاليه أن الجامعة تواصل دورها الوطني مؤسسة أكاديمية رائدة في إنتاج المعرفة، وبيئة حاضنة للبحث العلمي الرصين، من خلال برامج دراسات عليا تُعد باحثين ومختصين يمتلكون الكفاءة العلمية، والتفكير التحليلي، والالتزام بالمسؤولية الأكاديمية والمجتمعية.

وبلغ عدد خريجي الدراسات العليا لهذا العام 456 خريجاً وخريجة، توزعوا على درجتي الماجستير والدكتوراه، حيث بلغ عدد خريجي برامج الماجستير 371 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد خريجي برامج الدكتوراه 85 طالباً وطالبة، من مختلف كليات الجامعة.

وشملت الكليات التي تخرّج فيها الطلبة: العلوم الإنسانية والاجتماعية، والعلوم، والتربية، والإدارة والاقتصاد، والقانون، والزراعة والطب البيطري، والهندسة، والطب والعلوم الصحية، وتقنية المعلومات، بما يعكس تنوع البرامج الأكاديمية واتساع مجالات البحث العلمي في الجامعة.