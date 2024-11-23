«جامعة محمد بن راشد للطب» و«ميديكلينيك» تنظمان حفل التميز السنوي

نظمت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومجموعة «ميديكلينيك الشرق الأوسط» حفل توزيع جوائز التميز السنوي الثاني، احتفاء بالجهود الاستثنائية لفرق «ميديكلينيك» الذين كان لهم دور بارز في تعليم وتدريب طلبة الطب والدراسات العليا في التمريض، وأطباء الإقامة والزمالة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

وتعكس هذه الشراكة الأكاديمية بين «ميديكلينيك» وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية الالتزام الراسخ بتقديم تعليم طبي يوفر لطلبة الجامعة ومتدربيها فرصة للحصول على خبرات عملية متميزة في مستشفياتها وعياداتها بدبي، كما تتيح لهم الفرصة للتعاون في الأبحاث العلمية مع أطبائها.

جوائز

وشهد الحفل الذي أقيم في مقر جامعة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بدبي توزيع جوائز عدة، أبرزها جائزة «معلم العام» وجائزة «النجم»، وجائزة «القيادة المتميزة في التعليم الطبي»، التي حصل عليها أفراد من «ميديكلينيك» ممن قدموا إسهامات استثنائية خلال الرحلة التعليمية للطلاب على مدار العام، حيث تمثل هذه الجوائز تقديراً لجهود الأفراد الذين يواصلون إلهام وتحفيز الأجيال القادمة من المتخصصين في المجال الطبي.

وحصل الدكتور جيراسموس كاباتوس على جائزة «إدوين هيرتزويج»، وهي جائزة المعلم المتميز للعام 2023-2024، التي تمنح سنوياً تكريماً للشخص الذي يجسد أفضل معايير التميز في التعليم الطبي، حيث تم اختيار الفائز من قبل لجنة تحكيم مشتركة بين «ميديكلينيك» وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بناء على ترشيحات الطلبة.

كما فازت الدكتورة بادي كيليان، المشرفة على برنامج طب الطوارئ في ميديكلينيك، بجائزة «القيادة المتميزة في التعليم الطبي»، التي تقدم للمرة الأولى، تقديراً لدورها البارز والمتميز في تعزيز التعاون بين جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وميديكلينيك، من خلال الإشراف على برامج الدراسات الطبية العليا للجامعة.

دور

وهنأ الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الفائزين على دورهم المؤثر في تعليم وتدريب طلاب الجامعة وصقل مهاراتهم، والذي يأتي ترسيخاً لاستراتيجية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الرعاية الصحية في دبي.

وأضاف: «شراكتنا مع ميديكلينيك على مدار ثماني سنوات تؤكد التزاماً مشتركاً بتوفير بيئة تعليمية غنية بالتجارب العملية لطلاب جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وتسهم في إعداد جيل مؤهل من الأطباء قادر على المشاركة في بناء منظومة صحية بمواصفات عالمية».

من جهته، أعرب هاين فان إيك، المدير التنفيذي لـ«ميديكلينيك الشرق الأوسط»، عن سعادته بتكريم عدد من أطباء وممرضي «ميديكلينيك»، لمساهمتهم الكبيرة في تدريب طلاب جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وتعزيز قدراتهم ومواهبهم وشغفهم بالتعلم.

وأضاف: «نعمل معاً لتقديم تعليم استثنائي للمهنيين المختصين في قطاع الرعاية الصحية، ونتطلع إلى استمرار الشراكة بين ميديكلينيك والجامعة لدعم وتعزيز قدرات أطباء المستقبل».