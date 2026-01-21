إعلان المشاريع الطلابية المبتكرة الفائزة في «عروض الابتكار»

أعلن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، عن الفائزين بتحديات الدورة السادسة من برنامج عروض الابتكار، التي تم تنظيمها بالتعاون مع جامعة الإمارات، في نسخة خاصة لطلاب الجامعات في الدولة، وركزت على تحدٍ واحد هو «الطاقة المتجددة لحياة أفضل».

وفاز بالمركز الأول مشروع «غاف» من «جامعة خليفة»، وهو تطبيق رقمي يهدف إلى تشجيع الأفراد والشركات على تبنّي أنماط حياة منخفضة الكربون من خلال نظام مكافآت ونقاط تحفيزية، أما المركز الثاني ففاز به مشروع «تاير-ريدو» من كليات التقنية العليا، وهو عبارة عن حلّ مبتكر لتحويل إطارات السيارات المستعملة إلى طرق ذكية قادرة على توليد الطاقة النظيفة باستخدام مواد كهروضغطية. أما المركز الثالث فحققه مشروع «منصة التبادل المستدام بين الطلاب»، من جامعة الإمارات، وهي منصة ذكية تتيح للطلاب تبادل الأغراض والمستلزمات عبر تطبيق يعتمد الذكاء الاصطناعي ونظام النقاط التحفيزية، ما يسهم في تقليل النفايات وتعزيز ثقافة الاقتصاد الدائري داخل الحرم الجامعي.

وفاز بالمركز الرابع مشروع «أويل سكيمر»، من كليات التقنية العليا، والذي يعمل عبر نظام ذكي على استعادة الزيوت المتسربة إلى البحر بطرق آمنة ومستدامة، بهدف حماية البيئة البحرية وتقليل أضرار التلوث النفطي.

تمكين

وأكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن الدورة السادسة من برنامج عروض الابتكار، مثلت مرحلة جديدة في جهود حكومة دولة الإمارات لترسيخ دور الشباب وتمكينهم من تصميم حلول مستقبلية مبتكرة، بما يسهم في ضمان جودة حياة أفضل للأجيال القادمة.

وقالت هدى الهاشمي إن الدورة السادسة شهدت ترشيح ابتكارات ونماذج عملية تدعم توجهات الحكومة في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة، وعكست سعي الحكومة لدعم الابتكار منهج عمل لتطوير حلول فاعلة للتحديات العالمية.

إمكانات كبيرة

وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، ممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «يُجسّد هذا البرنامج الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الشباب في الدولة، ويؤكد نجاح الإمارات في ترسيخ بيئة محفزة للابتكار والتفكير المستقبلي».

من جهته، قال الأستاذ الدكتور أحمد الرئيسي، مدير جامعة الإمارات: « يمثل هذا التحدي منصة حقيقية لتحفيز الإبداع وتوظيفه في وضع حلول عملية تدعم مسيرة الاستدامة في الإمارات».

واستقطبت تحديات الدورة السادسة أكثر من 100 فكرة ومشروع مبتكر من مختلف جامعات الدولة، تضمنت مجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول المبتكرة في مجال الطاقة المتجددة، وعرض الطلاب المتأهلون للمرحلة النهائية مشاريعهم المبتكرة أمام لجنة تحكيم ضمت نخبة من الخبراء والمتخصصين من مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وجامعة الإمارات.

وتميزت الدورة السادسة بأعلى قيمة للدعم المالي للمشاريع منذ إطلاق البرنامج، حيث حظيت 4 مشاريع بفرصة الفوز بما مجموعه 200 ألف درهم، إضافة إلى فرصة الانضمام إلى برنامج المسرعات التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار.