جامعة الإمارات تنشر أول بحث علمي من مختبر فسيولوجيا التمرين

أعلنت كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة عن نشر أول بحث علمي يستند إلى بيانات جُمعت من مختبر فسيولوجيا التمرين (المختبر التابع لقسم التربية الرياضية)، وهو إنجاز يُعد الأول من نوعه على مستوى الكلية، ويمثل خطوة نوعية في تطوير القدرات البحثية في مجالات الصحة والنشاط البدني في كلية التربية.

ويحمل البحث عنوان: «المعتقدات القائمة على التوقّعات والقيم الكامنة وراء عوامل الخطر القلبي-الأيضي والنشاط البدني لدى الطالبات في الشرق الأوسط»، وقد نُشر في مجلة Journal of Physical Activity and Health الدولية المحكمة، ضمن مشروع بحثي تناول العلاقة بين الدافعية النفسية والعوامل الفسيولوجية لدى طالبات الجامعات.

وأكدت الدكتورة منى الجناحي، وكيل كلية التربية، أن هذا الإنجاز يعكس التوجه الاستراتيجي للكلية نحو تعزيز البحث العلمي التطبيقي الذي يربط بين النظرية والممارسة.

وقالت: «يشكل هذا النشر إنجازاً نوعياً لكلية التربية، ويبرهن على جهودها في تطوير بيئة بحثية محفزة تجمع بين الخبرة الأكاديمية والتطبيق العملي، كما يؤكد نجاح أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية في المساهمة في إنتاج معرفة علمية تخدم المجتمع وتعزز جودة الحياة».