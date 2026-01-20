سلطان بن أحمد يشهد توقيع تفاهم لتطوير برامج أكاديمية مبتكرة في مجال الطيران

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة، ومركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات، وذلك في مكتب سموه بالجامعة.

وقع مذكرة التفاهم كل من الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات، والدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إحداث تكامل بين الخبرة الأكاديمية للجامعة والخبرة التشغيلية للمركز في مجال الطيران، حيث سيعمل الطرفان على تطوير برامج أكاديمية مبتكرة من خلال تصميم وتقديم برامج أكاديمية مشتركة في مجال إدارة الطيران، ودمج عدد من الدورات التدريبية المعتمدة لدى المركز، مثل برنامج «التحكم بمرور الطائرات»، ضمن المناهج الدراسية كمواد أساسية.

كما ستعمل الشراكة بين الطرفين على توفير بيئة تعليمية متطورة، وذلك بالاستفادة المشتركة من أحدث المعامل التكنولوجية، مثل معامل المحاكاة المتقدمة وأجهزة محاكاة مراقبة الحركة الجوية التابعة للمركز، ما يضمن حصولهم على تدريب عملي عالي الدقة وبمعايير صناعية عالمية، إضافة إلى فتح آفاق التدريب والتوظيف للطلاب والخريجين، من خلال بناء جسر مباشر لسوق العمل وإنشاء مسارات توظيفية للخريجين، تشمل فرص توظيف ذات أولوية، ومعارض مشتركة للتوظيف، وبرامج إرشادية وتأهيلية.

وتتضمن مذكرة التفاهم إنشاء برامج تدريب عملي معتمدة أكاديمياً للطلبة في مرافق المركز ومطار الشارقة الدولي، كما ستتناول تعزيز البحث العلمي والابتكار الذي سيركز على معالجة التحديات الراهنة والمستقبلية لصناعة الطيران، من خلال إطلاق مشاريع بحثية تطبيقية مشتركة في مجالات مثل السلامة الجوية، والاستدامة، وإدارة الحركة الجوية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وستقوم الشراكة بين الطرفين على رعاية المواهب ودعم التطوير المهني وستطلق برامج للمنح الدراسية والرعاية المقدمة من المركز لدعم الطلبة المتفوقين والمتميزين، إلى جانب تنظيم برامج تطوير مهنية مستمرة لأساتذة وطلبة جامعة الشارقة وكوادر المركز، بهدف تعزيز تبادل الخبرات ومواكبة آخر المستجدات التقنية.

كما ستعمل المذكرة على بناء شبكة مستدامة من الخبراء والخريجين من خلال إنشاء منصات تفاعلية تجمع بين خريجي الجامعة العاملين في قطاع الطيران وخبراء الصناعة، وتنظيم ملتقيات وندوات وحوارات قيادية، لضمان استمرار التواصل وتبادل المعرفة لدعم النمو المهني المستمر.