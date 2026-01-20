سلطان بن أحمد يشهد توقيع تفاهم لتطوير برامج أكاديمية مبتكرة في مجال الطيران

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إحداث تكامل بين الخبرة الأكاديمية للجامعة والخبرة التشغيلية للمركز في مجال الطيران، حيث سيعمل الطرفان على تطوير برامج أكاديمية مبتكرة من خلال تصميم وتقديم برامج أكاديمية مشتركة في مجال إدارة الطيران، ودمج عدد من الدورات التدريبية المعتمدة لدى المركز، مثل برنامج «التحكم بمرور الطائرات»، ضمن المناهج الدراسية كمواد أساسية.
كما ستعمل الشراكة بين الطرفين على توفير بيئة تعليمية متطورة، وذلك بالاستفادة المشتركة من أحدث المعامل التكنولوجية، مثل معامل المحاكاة المتقدمة وأجهزة محاكاة مراقبة الحركة الجوية التابعة للمركز، ما يضمن حصولهم على تدريب عملي عالي الدقة وبمعايير صناعية عالمية، إضافة إلى فتح آفاق التدريب والتوظيف للطلاب والخريجين، من خلال بناء جسر مباشر لسوق العمل وإنشاء مسارات توظيفية للخريجين، تشمل فرص توظيف ذات أولوية، ومعارض مشتركة للتوظيف، وبرامج إرشادية وتأهيلية.
كما ستعمل المذكرة على بناء شبكة مستدامة من الخبراء والخريجين من خلال إنشاء منصات تفاعلية تجمع بين خريجي الجامعة العاملين في قطاع الطيران وخبراء الصناعة، وتنظيم ملتقيات وندوات وحوارات قيادية، لضمان استمرار التواصل وتبادل المعرفة لدعم النمو المهني المستمر.