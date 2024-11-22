برنامج لدمج الأطفال من أصحاب الهمم في التعليم المبكر بدبي

كشفت شركة «ديبر»، إحدى أكبر المؤسسات الاسكندنافية في التعليم المبكر إطلاق برنامجها الجديد «ديبر للجميع» في حضانة ديبر بمنطقة البرشاء جنوب في دبي، وذلك خلال حفل أقيم لهذا الغرض.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الأطفال من أصحاب الهمم من الاندماج في بيئة تعليمية شاملة، وتوفير دعم مخصص يعزز من تطورهم الأكاديمي والاجتماعي.

شهد حفل إطلاق البرنامج عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وأولاف ميكلابست، سفير مملكة النرويج لدى الدولة إلى جانب كبار الشخصيات الدبلوماسية والإدارية.

ويتميز برنامج «ديبر للجميع» بتوفير بيئة تعليمية مصممة خصيصاً للأطفال من أصحاب الهمم ويقدم مزيجاً من الدعم العلاجي والتعليم المخصص على أن تتفوق نسبة المعلمين إلى عدد الطلاب، ما يضمن حصول كل طفل على رعاية شخصية من فريق متخصص ومدرب.

وقال ناهي رحال، الرئيس التنفيذي لشركة ديبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن البرنامج يشكل خطوة مهمة في تحقيق رؤية دبي 2033 للتعليم الشامل، وإنه من خلال دمج التعليم والعلاج يمكن ضمان أن يتمتع كل طفل بالأدوات اللازمة للنمو والنجاح.