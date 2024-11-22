جامعة السوربون أبوظبي تخرج الدفعة الـ 15 من طلبتها

احتفلت جامعة السوربون أبوظبي مساء أمس، بتخريج الدفعة الـ15 من طلبتها، وذلك تحت رعاية معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة مجلس أمناء الجامعة.

ضمت الدفعة 217 طالباً وطالبة، منهم 146 من برامج البكالوريوس و66 من برامج الماجستير و5 خريجين من برنامج الدبلوم من مركز التعليم المستمر.

تعكس دفعة خريجي هذا العام التنوع الذي تتسم به جامعة السوربون أبوظبي، إذ تضم 149 خريجة و68 خريجاً من 36 جنسية مختلفة، ووصلت نسبة الخريجين الإماراتيين إلى 51.6 % من إجمالي الطلبة، ما يسلط الضوء على التزام الجامعة الراسخ بتنمية المواهب المحلية.

تضمن حفل التخريج عدداً من الكلمات التي ألقاها معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، والبروفيسورة ناتالي دراش تيمام، رئيسة جامعة السوربون ونائب رئيس مجلس الأمناء لجامعة السوربون أبوظبي، ونيكولاس نيمتشينو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، والبروفيسور إدوارد كامنسكي، رئيس جامعة باريس سيتي، والبروفيسورة ناتالي مارسيال بْراز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي.

وقال معالي زكي أنور نسيبة في كلمته للخريجين: إن هذا اليوم هو ثمرة جهودكم المضنية وصبركم وتفانيكم وبداية رحلة جديدة ستشكل مستقبلكم ومستقبل العالم من حولكم، وتذكروا دوماً أن تعليمكم ليس لتطوير حياتكم الشخصية فقط، بل هو لخدمة المجتمع ككل ووطننا الغالي.