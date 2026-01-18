جامعة الشارقة تنظم المؤتمر الدولي الثاني لعلوم الرياضيات

نظمت جامعة الشارقة مؤتمر الشارقة الدولي الثاني لعلوم الرياضيات، على مدار يومين، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين من داخل الدولة وخارجها.

ويناقش المؤتمر أحدث نتائج الأبحاث العلمية والتطورات البحثية في مجال الرياضيات وتطبيقاتها في مختلف العلوم، وتعزيز التعاون العلمي بين الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.

ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة علمية متخصصة للباحثين في مجالات الرياضيات التطبيقية وعلوم البيانات والتعلم الآلي، بما يسهم في دعم البحث العلمي وتبادل الخبرات.

وأكد الدكتور عصام الدين عجمي، مدير الجامعة خلال افتتاح المؤتمر، أن الرياضيات تمثل الأساس العميق لعصر الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، ما يضع على عاتق علماء الرياضيات مسؤولية كبيرة لضمان توظيف هذه التقنيات بشكل أخلاقي يعود بالنفع على البشرية.

وأشار إلى أن جامعة الشارقة تفخر بدورها كمؤسسة أكاديمية ذات أثر مجتمعي، تعمل من خلال مراكزها البحثية وشراكاتها الاستراتيجية على مواجهة التحديات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستدامة.