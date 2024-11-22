راشد بن حميد يشهد حفل جامعة المدينة - عجمان للاحتفاء ‏بإنجازات خريجيها

شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس مجلس أمناء جامعة المدينة عجمان حفل الجامعة للاحتفاء بإنجازات خريجيها وإسهاماتهم البارزة في قطاعات سوق العمل المختلفة.

تم خلال الحفل تكريم الخريجين المتميزين الذين تركوا بصمة واضحة في مسيرتهم المهنية إلى جانب عدد من جهات التوظيف الرائدة ومنها شرطة أبوظبي، شرطة دبي، شرطة عجمان، أدنوك، ومجموعة ماجد الفطيم، وغيرها من المؤسسات الكبرى التي أولت ثقتها في خريجي الجامعة.

حضر الحفل سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، وسعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات البارزة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

ووجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي كلمة للخريجين أكد فيها أن سعيهم وراء الفرص مفتاح نجاحهم وقال إن قوة تشكيل مستقبلكم تكمن بين أيديكم، والدرجة العلمية هي فقط الأساس، لا تتوقفوا عندها واسعوا لتحقيق المزيد وسّعوا آفاقكم، طوّروا مهاراتكم، واستلهموا العِبر من كل من حولكم، ستحققون نجاحًا استثنائيًا بعزيمة لا تلين وسعي مستمر نحو النمو، وستجعلون عائلاتكم ومجتمعاتكم فخورة بكم، بينما تضيفون فخرًا كبيرًا لجامعتكم وكل من دعم مسيرتكم.

وقال عمران خان، رئيس الجامعة مخاطبا الخريجين :"نشعر بالفخر ونحن نحتفي اليوم بإنجازاتكم وإسهاماتكم، أنتم أصحاب الإنجازات، ورواد الأعمال، والمربين، أنتم تجسيد حي لرؤية جامعة المدينة عجمان في العمل .. لقد حققت إنجازاتكم الفخر لجامعتكم.

وأكد خان أن الجامعة تواصل التزامها الراسخ بتمكين طلابها بالمهارات والمعارف اللازمة للنجاح في سوق العمل الديناميكي، مع التركيز على الابتكار والتميز في جميع المجالات.

شهد الحدث حضور ممثلي العديد من المؤسسات والجهات من بينها قنصليات دول وغرفة عجمان و مستشفيات السعودي الألماني وعيادة ليبرتي للأسنان وعدد من الجهات المتميزة والتي عززت مشاركتها مكانة الجامعة باعتبارها جسرًا يربط بين العنصر الأكاديمي والصناعة ودورها الريادي في إعداد جيل من الخريجين قادر على مواجهة التحديات العالمية.