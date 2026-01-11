ابتداء من اليوم حتى 28 فبراير المقبل.. فتح باب التسجيل في «كأس الذكاء الاصطناعي الآمن 2026» للطلبة

أعلنت جمعية الإمارات للإنترنت الآمن (eSafe)، بالتعاون مع جمعية الروبوتات والأتمتة (RAS)، والشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال (GIE)، عن فتح باب التسجيل في مسابقة «كأس الذكاء الاصطناعي الآمن 2026»، ابتداءً من اليوم حتى 28 فبراير المقبل، حيث يمكن للطلاب والمدارس تسجيل فرقهم والاطلاع على الإرشادات الفنية الخاصة بالمسابقة.

وتُعد المسابقة المشروع الرئيسي المنبثق عن «مبادرة الذكاء الاصطناعي للمجتمع الآمن» التي أُطلقت أخيراً، وتهدف إلى ترجمة رؤيتها الاستراتيجية إلى تحدٍ عملي يستهدف طلبة المدارس، بما يسهم في تنمية مهاراتهم التقنية وتعزيز وعيهم بالابتكار المسؤول.

وتستضيف جامعة دبي منافسات النسخة الجديدة، التي تركز هذا العام على «تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم»، داعية الطلاب إلى الانتقال من الجانب النظري إلى تطوير حلول تقنية عملية.

وفي تحول يتماشى مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، تركز نسخة 2026 على بناء المهارات التقنية العميقة، حيث ستقتصر المشاركات على مشاريع تقدم كنماذج أولية عاملة، يتنافس خلالها الطلبة على تطوير أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل المدرسين الافتراضيين ومولدات المحتوى والحلول التي تعالج تحديات تعليمية واقعية مع مراعاة معايير السلامة والأخلاقيات.

وتستهدف المسابقة طلبة المدارس الحكومية والخاصة من الفئة العمرية بين 11 و18 عاماً، ضمن فئتي اليافعين والمراهقين، مع توقع مشاركة أكثر من 500 طالب، فيما تشمل الجائزة الكبرى فرص إرشاد متخصص وجولات تعليمية في مختبرات جامعة دبي.

تطور استراتيجي

سعيد الظاهري

وأكد الدكتور سعيد الظاهري، رئيس جمعية الروبوتات والأتمتة، أن «كأس الذكاء الاصطناعي الآمن» يمثل تطوراً استراتيجياً يسهم في نقل الطلبة من مرحلة استخدام التكنولوجيا إلى مرحلة صناعتها بمسؤولية، من خلال التركيز على الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطوير نماذج أولية قابلة للتطبيق.

عبدالله المحياس

بدوره أوضح الدكتور عبدالله محمد المحياس، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، أن المبادرة تأتي استجابة للحاجة إلى ضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال، والانتقال من التوعية النظرية إلى العمل التطبيقي المنظم في مجال الابتكار المسؤول.

شمول وإنصاف

طارق صلاح الدين

من جهتها أكدت سانجانا بهاردواج مؤسسة المسابقة أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يعيد تشكيل مستقبل التعليم، مشيرة إلى أن التحدي هذا العام يركز على بناء حلول تقنية قائمة على مبادئ الشمول والإنصاف، كما شدد المهندس طارق صلاح الدين، الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال، على أهمية تحقيق التوازن بين الابتكار والسلامة، مؤكداً التزام الشركة بتوفير البنية التحتية التقنية والإرشاد اللازمين لدعم الطلبة في تطوير حلول ذكاء اصطناعي قوية ومسؤولة.

ومن المقرر أن يُختتم «كأس الذكاء الاصطناعي الآمن 2026» بحفل توزيع الجوائز في 22 أبريل المقبل بمقر جامعة دبي.