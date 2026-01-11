سلطان بن أحمد يشهد تخريج 476 طالباً من درجة البكالوريوس بجامعة الشارقة

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، حفل تخريج طلاب درجة البكالوريوس بجامعة الشارقة دفعة خريف 2025، البالغ عددهم 476 خريجاً، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

واستهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عقبه تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ليلقي بعدها الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، كلمة وجه فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، الذي وضع الرؤية الثاقبة، وتبنى رسالة الجامعة، ورسم خارطة الطريق لبناء إنسان مسلح بالقيم والأخلاق قبل العلم والمعرفة.

وخاطب عجمي الطلبة الخريجين، قائلاً: أنتم اليوم تقفون على أعتاب مرحلة حقيقية، ينتقل فيها العلم من حيز التحصيل إلى فضاء التطبيق، ومن قاعات الدرس إلى ميادين الحياة، ومن النظرية إلى واقع ملموس في الحياة المعرفية، لقد اكتسبتم المعرفة، وتدربتم على المنهجية العلمية، وحان الآن ترجمة هذا العلم إلى أثر ملموس، وهذه المعرفة إلى قيمة مضافة، وهذا الجهد إلى خدمة للمجتمع والإنسان.

وألقى الخريج عبدالله يوسف الصايغ، من كلية إدارة الأعمال، كلمة الخريجين أعرب خلالها عن فخره واعتزازه بهذه اللحظة التي تمثل تتويجاً لرحلة أكاديمية حافلة بالتعلم والتجربة، مؤكداً أن يوم التخرج لا يختصر في نيل الشهادة فحسب، بل يعكس مساراً كاملاً من الجهد والمثابرة والنمو الفكري والإنساني، انتقل فيه الطلاب من مرحلة التحصيل إلى تحمل المسؤولية، ومن مقاعد الدراسة إلى ميادين الحياة.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، بتسليم الشهادات للطلاب الخريجين البالغ عددهم 476 خريجاً من كل برامج البكالوريوس في مختلف الكليات على النحو التالي: 25 خريجاً من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، و111 خريجاً من كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، و83 خريجاً من كلية إدارة الأعمال، و79 خريجاً من كلية الهندسة، و45 خريجاً من كلية القانون، و4 خريجين من كلية الفنون الجميلة والتصميم، و30 خريجاً من كلية الاتصال، و10 خريجين من كلية العلوم، و61 خريجاً من كلية الحوسبة المعلوماتية، و28 خريجاً من كلية السياسات العامة، مباركاً سموه للخريجين، ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية.