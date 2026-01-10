جامعة الشارقة تعزز مشاريع الطاقة المتجددة

وقّعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع شركة سنغرو الشرق الأوسط، إحدى الشركات الرائدة في حلول الطاقة المتجددة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والتدريب في قطاع تقنيات وتخزين الطاقة النظيفة. وقّع المذكرة عن جامعة الشارقة الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، وعن شركة سنغرو الشرق الأوسط السيد لي وو، المدير التنفيذي للعمليات. ويهدف التعاون إلى استكشاف مجالات التعاون المحتملة في مجال تقنيات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الكهروضوئية، وتخزين الطاقة، والشبكات الصغيرة (الميكروغريد)، وذلك من خلال التعاون الأكاديمي والصناعي. وتوفر الاتفاقية إطاراً لتبادل المعرفة، والتفاعل الأكاديمي، وتنظيم الأنشطة المهنية التي ستدعم البحث والتعلم وبناء القدرات.