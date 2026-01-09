مقر المؤثرين ومنصة "X" يعلنان عن "مسابقة الأعمال الأصلية على "منصة X" الأولى من نوعها عالمياً

أعلن "مقر المؤثرين"، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز"، ومنصة التواصل الاجتماعي العالمية "X"، عن إطلاق "مسابقة الأعمال الأصلية على منصة إكس" الأولى من نوعها عالمياً.

جاء ذلك خلال فعاليات قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار 3 أيام في (أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل) بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف"، بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 500 متحدث يتابعهم 3.5 مليار متابع.

ويأتي إطلاق المسابقة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المقر ومنصة X والتي تم الإعلان عنها خلال النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، التي اختتمت أعمالها بدبي في يناير من العام الماضي.

وتهدف المسابقة، إلى إنتاج محتوى عالمي حصري وأصلي ويمتلك قيمة عالية على منصة "X"، حيث يجب على المشارك تقديم فكرة مبدعة وأصلية لمقطع فيديو مدته بين 7 إلى 20 دقيقة، لإحدى 5 مجالات تشمل: الرياضة، السياحة والثقافة، الألعاب والتقنية، أسلوب الحياة، والأعمال الإنسانية، مع الالتزام بمعايير مقر المؤثرين وإرشادات منصة "X".

وتستهدف "مسابقة الأعمال الأصلية على منصة "X""، اكتشاف المواهب الواعدة ودعمها بقيمة تصل إلى 500 ألف دولار أمريكي، مقدمة من مقر المؤثرين، حيث سيتم دعم 5 فائزين وتوفير مستلزمات واستوديوهات وأدوات متطورة لتطوير محتوى الفيديو، تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار لكل واحد منهم.

وتمثل المسابقة إضافة نوعية لمشهد الإبداع الرقمي العالمي، وتعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتمكين صناع المحتوى المبدعين من إنتاج محتوى هادف ذي قيمة عالية، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي مستدام ويعزز قطاع صناعة المحتوى على مستوى العالم.

خطوة جديدة

وبهذه المناسبة، أكدت سعادة عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع، بأن المواهب العربية والعالمية قادرة على صناعة محتوى هادف يلامس قلوب الملايين، ويعزز القيم الإنسانية، ويسهم في بناء جسور التقارب بين الشعوب والثقافات.

وقالت: "تمثل "مسابقة الأعمال الأصلية على منصة "X" الأولى من نوعها عالمياً خطوة جديدة في مسيرة تمكين صناع المحتوى عالمياً، وتسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز للاقتصاد الإبداعي ومنصة عالمية لاستقطاب المبدعين.

وأضافت: "من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع منصة "X" نسعى إلى تقديم برامج تطويرية متقدمة تمكن صناع المحتوى من صقل مواهبهم وتحويل إنتاجهم الإبداعي إلى مشاريع مبتكرة قادرة على المنافسة عالمياً، والمساهمة في بناء مستقبل مهني مستدام وخلق اقتصاد إبداعي متكامل يضمن استدامة صناعة المحتوى الهادف".

نقلة نوعية

وقال ميتشل سميث، رئيس قسم المحتوى الأصلي في "X": "يمثل تعاوننا مع مقر المؤثرين لإطلاق مسابقة صناع المحتوى إنجازاً جديداً ومهماً في سياق تحقيق رسالتنا لتمكين صناع المحتوى حول العالم. ومن خلال إطلاق هذه المسابقة هنا في دولة الإمارات التي تعد مركزاً عالمياً للإبداع وملتقى حيوياً للثقافات، فإننا نحتفي بالإمكانات اللامتناهية التي يتيحها السرد القصصي بجميع صوره، كما نوفر لصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم بيئة لا مثيل لها تتيح لهم مشاركة قصصهم مع جمهور "X" العالمي".

معايير المشاركة

وتم تصميم المسابقة لاستقطاب صناع المحتوى الموهوبين من مختلف أنحاء العالم، حيث تقدم الطلبات من خلال النموذج الرسمي على موقع مقر المؤثرين عبر الرابط التالي https://creatorshq.com/x-originals/

ويبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من 9 يناير 2026 بالتزامن مع انطلاق فعاليات قمة المليار متابع، ويغلق باب قبول الطلبات في 15 فبراير 2026، فيما سيتم الإعلان عن القائمة التي تضم 5 فائزين في شهر مارس، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

ويمنح المتسابقون فترة شهرين، تمتد خلال أبريل ومايو، لمونتاج وإعداد الفيديوهات تحضيراً للتقديم النهائي.

وسيتم الإعلان عن ثلاثة فائزين أوائل من المشاركين في يونيو المقبل.

وتقوم لجنة متخصصة تضم خبراء تقنيين وصناع محتوى مبدعين بفرز المشاركات وتقييمها بناء على معايير متعددة تشمل الإبداع والأصالة وسرد القصة وملاءمة الفكرة للفئة المختارة وإمكانية التنفيذ وإمكانات التفاعل والوصول إلى الجمهور.

ويجب أن تكون المشاركات من أفكار المشاركين الأصلية، وسيتم استبعاد أي محتوى تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي دون الإفصاح عن ذلك، ويسمح للمشارك بتقديم أكثر من فكرة في فئات مختلفة.

وتبلغ قيمة مجمل الجوائز 500 ألف دولار أمريكي، مقدمة من مقر المؤثرين، يتم توزيعها على 5 فائزين، حيث سيحظى كل واحد منهم بدعم يشمل توفير مستلزمات إنتاج المحتوى واستوديوهات وأدوات تصوير متطورة تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار، ليتمكنوا من تطوير محتوى الفيديو بشكل احترافي ومبدع، وسيتم منح الفائزين فترة شهرين للانتهاء من إعداد الفيديوهات وتطويرها.