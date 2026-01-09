مسؤولو كبرى شركات الاقتصاد والتكنولوجيا يثرون حوارات «قمة المليار متابع»

أعلنت قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، عن قائمة الرعاة والعارضين والشركاء لنسختها الرابعة، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير الجاري، في أبراج الإمارات، مركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل بدبي، تحت شعار «المحتوى الهادف».

وتضم القائمة العديد من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، ومنصات التواصل الاجتماعي الرائدة، والتي تسهم في تحديد اتجاهات الإعلام الجديد ومساراته التي ترسم ملامح مستقبل صناعة المحتوى الرقمي.

وتضاعف حجم سوق الاقتصاد الإبداعي في المنطقة والعالم، وتعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى الهادف والإعلام الرقمي المبدع، وتمكن صناع المحتوى من الوصول إلى جمهور واسع، واكتساب خبرات عالمية في الإنتاج الإعلامي الرقمي وصناعة المحتوى بما يمكّنهم من تحقيق دخل مستدام.

شركات محلية وعالمية

وتضم قائمة شركاء النسخة الرابعة من قمة المليار متابع مجموعة من أهم الشركات المحلية والعالمية وكبرى منصات التواصل، وتشمل: المدينة المستدامة في دبي، الشريك البلاتيني للقمة، وشركة بيبرستون (Pepperstone)، شريكاً ذهبياً للقمة، ومطعم «دنر إن ذا سكاي»، بالإضافة إلى «طيران الإمارات»، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وشركة إعمار، وحملة أجمل شتاء في العالم.

كما تضم قائمة الشركاء: شركة ديزني +، وAGMC، الوكيل المعتمد لسيارات مجموعة BMW في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وشركة Binance مزود خدمات الأصول الافتراضية، وشركة «دو» الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، و«هالو أيه آي» - الإمارات العربية المتحدة، وهي منصة توظف الذكاء الاصطناعي لربط العلامات التجارية مع صانعي المحتوى، وهافاس الشرق الأوسط، التي تتخذ من دبي مركزاً رئيسياً لها، وهي جزء من مجموعة هافاس العالمية الفرنسية، وتعمل في مجال الإعلام والاتصالات والتسويق الرقمي.

ومن الشركاء أيضاً Voss شركة المياه النرويجية الشهيرة، وTWITCH منصة البث الرقمي العالمية للمحتوى التفاعلي، ومجموعة جميرا، شركة الضيافة الإماراتية الفاخرة، بالإضافة إلى بيبسي.

أبرز الشركاء

ومن أبرز شركاء النسخة الرابعة لقمة المليار متابع، مركز دبي المالي العالمي.

وتضم قائمة الشركاء «متحف المستقبل» وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة Google و Gemini بالإضافة إلى كبرى منصات التواصل الاجتماعي، والتي تجتمع جميعها في دولة الإمارات تحت سقف واحد، وهي: سناب شات، وإكس، ويوتيوب، وتيك توك، ولينكد إن، وشركة ميتا (فيسبوك، وإنستغرام).

قائمة العارضين

وتشمل قائمة العارضين في النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، كلاً من المنصة الإماراتية MAAN (معاً)، وRODE الشركة العالمية المتخصصة في ميكروفونات وأجهزة الصوت الاحترافية لدعم جودة الإنتاج الصوتي للمحتوى الرقمي، و«أدفانسد ميديا» مزوّد حلول البث الرقمي وتقنيات الفيديو المبتكرة، وALMASHHAD قناة، ومنصة «المشهد» الإخبارية، وHOLLYLAND (هولي لاند)، العلامة التجارية المتخصصة في مجال التقنيات اللاسلكية في سوق إنتاج المحتوى العالمي.

كما تشمل قائمة العارضين ALFAN (الفان) المنصة الرقمية المخصصة لصناع المحتوى، وTALENT PLUS منصة دعم المواهب الرقمية، والتي تربط صناع المحتوى بالفرص العالمية.

بالإضافة إلى «أمازون» وفوجي فيلم، وAnyMind شركة تكنولوجيا سلاسل التوريد، وشركة Sociata، المتخصصة في عمليات تطوير أداء صناع المحتوى المبدعين، بالإضافة إلى استوديو الذكاء الاصطناعي TubeGen، وOKX أول بورصة عملات مشفرة عالمية منظمة بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وWIO Bank البنك الرقمي الرائد في دولة الإمارات، وRedbull.

وشركة Exeed، وTeachable منصة التعليم الموجهة للخبراء، وNomada شركة تنظيم وإدارة الفعاليات والمهرجانات، وLangpros الشركة المتخصصة باللغات، وإيه آي ميديا لاب، الشركة الرائدة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للإعلام، ولوفن دبي، القناة المتخصصة بعرض الفعاليات والأحداث في دبي بطريقة عصرية احترافية.

وتضم قائمة المشاركين في القمة كداعم رسمي للنسخة الرابعة كلاً من: القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي.

ملتقى الخبراء والرواد

وتستضيف القمة عدداً من أهم صناع المحتوى المبدعين المتخصصين في قطاعي الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، حيث يقدمون خلاصة تجاربهم وخبراتهم في الاقتصاد والأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لعدد كبير من صناع المحتوى الموهوبين والمتابعين، بما يثري المحتوى الرقمي عبر سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل والفعاليات التي تستضيفها النسخة الرابعة من القمة.

ويتحدث في قطاع الاقتصاد والأعمال خلال جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية نخبة من مسؤولي كبرى الشركات العالمية وعدد من أشهر صناع المحتوى المتخصصين في هذا المجال، ومنهم، وجيمس رايت، الرئيس التنفيذي العالمي لشبكة HAVAS، ويقود أكثر من 1750 مستشاراً حول العالم، وكريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في Pepperstone.

ومحلل أسواق عالمي، وكورتني بويل، الرئيسة التنفيذية للعمليات والشريك الإداري في 500 Global، ولويزا إيوانيدو، الرئيسة التنفيذية لشركة ذا سول ميديا، وجيفري هاوسنبولد، الرئيس التنفيذي لشركة بيست إندستريز، وإيما جين هارمان، الرئيسة التنفيذية المشاركة لشركة Whalar، وجيم إي. لي، رئيس شركة كرانش لابز، وقناة مارك روبر على يوتيوب، ومحمد شلباية، الرئيس التنفيذي لقسم المشروبات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة بيبسيكو.

كما تستضيف القمة دروف راثي، صانع محتوى تعليمي يتابعه نحو 50 مليون شخص، ود. جولي سميث، وهي طبيبة نفسية ومؤلفة وصانعة محتوى يتابعها أكثر من 10 ملايين شخص، ودانييل ديزني، أحد أبرز خبراء «لينكدإن» عالمياً، ويتابعه أكثر من 1.2 مليون شخص، وأنميش ديندا، مؤسس منصة PiXimperfect يتابعه قرابة 6.9 ملايين متابع، وجون ليي، رائد أعمال ومستثمر دولي يتابعه أكثر من 6 ملايين شخص.

وكارلوس جيل، خبير التسويق العالمي ومؤلف كتاب The End of Marketing، ويتابعه أكثر من مليون شخص، وفينه جيانغ، مدرب تواصل ومتحدث عالمي يتابعه أكثر من 15 مليون شخص، ونتالي إلياس، رائدة أعمال وصانعة محتوى يتابعها أكثر من 4.5 ملايين شخص. مؤسسة مجتمع Bossbabe الذي يضم أكثر من 4 ملايين امرأة.

ومن صناع المحتوى المتخصصين بالاقتصاد وريادة الأعمال ماري فورليو، وهي صانعة محتوى يتابعها أكثر من 3.3 ملايين شخص، وجوني أبراهام، رائد أعمال يتابعه أكثر من 9 ملايين شخص، وماريو جوس، الرئيس التنفيذي ومؤسس Brightrock، وأوليفر وايت، صانع محتوى ورائد أعمال يتابعه أكثر من 7.5 ملايين شخص، ود. شاد زاهراي، باحثة في السلوك الإنساني واستراتيجيات القيادة، ويتابعها أكثر من 5 ملايين شخص، وأحمد فايد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة Dose of Society، ويتابعه أكثر من 7 ملايين شخص.

ودان كلانسي، الرئيس التنفيذي لمنصة Twitch، ومحمد فتال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Alfan.

الذكاء الاصطناعي

وفي قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يشارك في النسخة الرابعة من القمة عدد كبير من خبراء القطاع وصناع المحتوى، ومنهم كايتلين ساريان، خبيرة الأمن السيبراني وحماية البيانات، ومؤسسة منصة CybersecurityGirl، وجورجي روميلاشفيلي، صانع محتوى ورائد أعمال، وشريك مؤسس في Crsel وLUTStudio، ونيلز آبل ديزاين، أحد أبرز الأصوات في فريق Apple العالمي، ويتابعه أكثر من 7 ملايين شخص، وياش تيواري، صانع محتوى تقني يتابعه أكثر من 6 ملايين شخص عبر قناته MostTechy.

ورينيه ريمسيك، الرئيس التنفيذي لمنصة AI Trendz وصانع محتوى متخصص في الذكاء الاصطناعي، يتابعه أكثر من 2.2 مليون شخص، وسوبرساف، أحد أبرز المؤثرين التقنيين في العالم، ويتابعه نحو 4.8 ملايين شخص، وجوردي فان دين، أحد أبرز صناع المحتوى الرقمي العالمي، ويتابعه أكثر من 20 مليون شخص، وسيمون فيريتي، خبير المحتوى الرقمي والذكاء الاصطناعي.

ويتابعه أكثر من 1.4 مليون شخص، وريان دامون، مؤسس Rocky Media LLC، وصانع محتوى يتابعه أكثر من 5.1 ملايين شخص، ودان جيرمين، المدير الإبداعي التنفيذي لاستوديو العلامة التجارية في Google لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وستيف نوري، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـGenAI Works، ومينا ميخائيل، مؤسس Human Voice Over، وصانع محتوى يصل تأثيره إلى أكثر من 250 مليون متابع، وكريستيان هاس، المدير الإبداعي التنفيذي لاستوديو YouTube الإبداعي، وساندر ووبين، مؤسس منصة Evolving AI، ويتابعه أكثر من 4.2 ملايين شخص، وشيري وونغ، الرئيسة التنفيذية لمنصة Roster.

ورغد زامل، صانعة محتوى وخبيرة تسويق رقمي وذكاء اصطناعي، ويتابعها أكثر من 2 مليون شخص، وعمر أبوالدهب، صانع محتوى تقني يتابعه أكثر من 9 ملايين شخص، ودينا أوتماني، مؤثرة تقنية يتابعها أكثر من 4.2 ملايين شخص، ورواء الجلاد، صانعة محتوى تقني يتابعها أكثر من 5.5 ملايين شخص، وعبدالله الشايجي، مصور وصانع محتوى يتابعه أكثر من 600 ألف شخص.