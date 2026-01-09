مؤسسة دبي للمستقبل تدعم 26 مشروعاً بحثياً

أعلنت «مؤسسة دبي للمستقبل» عن تمويل 26 مشروعاً بحثياً تُشرف عليها 14 جامعة ومؤسسة أكاديمية في دبي، وذلك في ختام الدورة الثانية لـ«مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار في دبي»، إحدى مبادرات «برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار» .

وذلك ضمن «منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي» التي وجّه بتشكيلها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وتشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل.

وتم اختيار هذه المشاريع البحثية والعلمية من بين 358 مشاركة تقدمت بها مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية في دبي، وتم اختيار 73 مشروعاً منها للمشاركة في المرحلة النهائية قبل أن يتم اختيار المشاريع الحاصلة على تمويل يصل إلى 1.5 مليون درهم لكل منها.

وشهدت المبادرة بدورتها الثانية مشاركة 172 باحثاً من الإمارات والعالم وتعاوناً في تطوير المشاريع البحثية بين 44 مؤسسة من الإمارات و12 دولة حول العالم بما في ذلك أستراليا وكندا ومصر وفرنسا وألمانيا وقطر والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتم تقييم المشاركات حسب معايير متنوعة تشمل صلتها بمجالات البحث والتطوير والابتكار ذات الأولوية في دبي، والشراكات المستقبلية المحتملة، ودورها في بناء القدرات، والابتكار في منهجيتها ونتائجها، وتأثيرها المتوقع في مختلف القطاعات الاستراتيجية، والميزانية الإجمالية.

وركزت «مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار في دبي» في دورتها الثانية على مجالين رئيسين هما مدن المستقبل، والصحة وعلوم الحياة، ويتضمن كل منهما 4 قطاعات تركز على استخدام أحدث التقنيات المتقدمة.

حيث يدعم المجال الأول «مدن المستقبل» الأبحاث المتخصصة في حلول التنقل الذكي، والجيل القادم من البيئات المبنية والبنية التحتية، والأنظمة الحضرية المرنة والصديقة للمناخ، وتوظيف بيانات الصحة الحضرية لتعزيز الرفاهية بشكل استباقي.

فيما يستهدف المجال الثاني «الصحة وعلوم الحياة» 4 قطاعات هي الاكتشافات البيولوجية وعلوم النظم، والصحة السريرية والتطبيقية، والابتكار والهندسة الصحية، والتصنيع الحيوي والبيولوجيا التركيبية.

وأكد خليفة القامة، رئيس البحث والتطوير والابتكار في مؤسسة دبي للمستقبل، أن المشاركة الواسعة في الدورة الثانية من «مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار في دبي»، ضمن «منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي»، تعكس زخم تسارع التطوير والبحث العلمي في دبي وتأتي في إطار الجهود المتواصلة في دبي لدعم المبتكرين وتشجيهم على المشاركة في مسيرة التنمية البحثية والعلمية.