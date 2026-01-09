ملتقى في شرطة دبي يبحث كفاءة المدربين وجاهزية الكوادر الشرطية

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، افتتاح ملتقى المدربين الرابع، بنادي ضباط شرطة دبي، الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب تحت شعار «جاهزية مستدامة..

ومدرب يصنع الفرق»، وذلك في إطار حرصها على تطوير منظومة التدريب المؤسسي، والارتقاء بكفاءة المدربين، وتعزيز جاهزية الكوادر البشرية بما يواكب متطلبات العمل الشرطي الحديث والتحديات المستقبلية.

وحضر الافتتاح اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، ومساعدو القائد العام ومديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة وعدد من كبار الضباط.

ويأتي تنظيم الملتقى تأكيداً على المكانة المحورية للمدرب في بناء القدرات المؤسسية، ودوره الحيوي في نقل المعرفة، وصقل المهارات.

وتعزيز القيم المهنية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة التدريبية ورفع كفاءة الأداء الأمني، خاصة وأن المتحدثين في الملتقى يمثلون جهات مختلفة أبرزها الرابطة الوطنية للضباط التكتيكيين NTOA، والجيش البرازيلي، والاتحاد الرياضي للشرطة البرازيلية، وجامعة زايد العسكرية، إلى جانب دائرة التعليم والمعرفة.

وأعرب معالي الفريق عبدالله خليفة المري، عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة التي يبذلها المدربون في مختلف القطاعات، مؤكداً أن ما حققته القيادة العامة لشرطة دبي من إنجازات نوعية محلية وعالمية هو ثمرة مباشرة لعطاء المدربين وكفاءتهم المهنية العالية.

وقال: إن «التدريب يشكّل ركيزة أساسية في منظومة العمل الشرطي، ومحوراً رئيساً لتحقيق التميز المؤسسي، فالمدربون هم صُنّاع الكفاءات، وحجر الأساس في بناء فرق العمل القادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الجاهزية المستدامة».

وأضاف معالي الفريق عبدالله المري أن شرطة دبي تولي التدريب اهتماماً بالغاً، باعتباره عملية مستمرة ومتكاملة تسهم في تطوير القدرات، وصقل المهارات، وتعزيز الابتكار، وترسيخ ثقافة التعلّم المؤسسي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء الأمني والخدمات المقدمة للمجتمع.

وأكد العميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، أن تنظيم ملتقى المدربين يجسد رؤية القيادة العامة لشرطة دبي في الاستثمار المستدام بالعنصر البشري، وبناء منظومة تدريبية متكاملة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل الأمني.

وقال: «نؤمن في شرطة دبي بأن المدرب هو حجر الأساس في صناعة الكفاءات وبناء الفرق القادرة على تحقيق الجاهزية والاستدامة، ومن هنا جاء هذا الملتقى ليكون منصة معرفية وتطبيقية لتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات العالمية، وتطوير أدوات التدريب بما ينسجم مع توجهات التحول الرقمي واستشراف المستقبل».

وأوضح العقيد سليمان عبدالله العامري، مدير إدارة تصميم وتطوير البرامج والمنسق العام للملقى، أن محاور الملتقى وورش العمل المصاحبة له تم تصميمها بعناية لتواكب الاحتياجات العملية، وتجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بما يسهم في رفع كفاءة التدريب، وتعزيز مفاهيم السلامة، واتخاذ القرار السليم في المواقف المختلفة.

عبدالله المري:

