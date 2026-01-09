كرنفال شرطة دبي اليوم في «سيتي ووك»

تنطلق اليوم فعاليات معرض كرنفال شرطة دبي في منطقة «سيتي ووك»، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، ويستمر 3 أيام من الساعة 4 وحتى العاشرة مساء، يقدم خلالها أبرز الابتكارات والمشاريع والخدمات الخاصة بشرطة دبي، إلى جانب فعاليات ترفيهية وعروض ممتعة لكل أفراد الأسرة.

وأكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن شرطة دبي حريصة على إطلاق وتنظيم معارض وفعاليات مجتمعية متكاملة تعزز من التواصل البنّاء بين المؤسسة الأمنية والمجتمع بكافة فئاته.

وذلك تجسيداً لرؤية شرطة دبي الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان، وتحقيق أعلى مؤشرات السعادة للمجتمع. وأضاف: «إن التفاعل المباشر مع الجمهور عبر منصات مبتكرة وفعاليات متميزة أسوة بـ«كرنفال شرطة دبي» لا يسهم فقط في تعزيز الثقة، بل يفتح آفاقاً جديدة للتوعية المجتمعية بأهم الخدمات الأمنية والمرورية».