«موانئ دبي» تشارك في تدريب الاستجابة للتسربات النفطية

شاركت سلطة موانئ دبي، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، في تنفيذ تدريب مشترك للاستجابة لحوادث التسرب النفطي في محطة الحاويات رقم 3 بميناء جبل علي، بالتعاون مع شركائها التشغيليين والجهات المعنية.

ويأتي هذا التمرين ضمن جهود سلطة موانئ دبي لترسيخ نهج استباقي في إدارة المخاطر البحرية، وضمان جاهزية البنية المؤسسية والكوادر البشرية للتعامل مع مختلف سيناريوهات الطوارئ المحتملة التي قد تؤثر في سلامة البيئة أو كفاءة العمليات المينائية.

وأكد الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي، أن هذه التدريبات تمثل عنصراً أساسياً في نطاق عمل سلطة موانئ دبي، موضحاً أن «دور السلطة لا يقتصر على التنظيم والرقابة فحسب، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة للجاهزية والاستجابة السريعة، تضمن حماية البيئة البحرية واستمرارية العمليات التشغيلية في مختلف الظروف».

وأضاف: «تنفيذ مثل هذه التمارين المشتركة يعكس مستوى التنسيق العالي بين الجهات العاملة في الميناء، ويعزز قدرتها على التعامل الفوري والفعّال مع أي حادث طارئ، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطوارئ البحرية».

وشمل التمرين محاكاة تسرب نفطي افتراضي أثناء عمليات تزويد السفن بالوقود، وتفعيل خطة الطوارئ البحرية المعتمدة، واستخدام معدات احتواء ومكافحة التلوث، إلى جانب اختبار أنظمة الاتصال والسيطرة الميدانية، ومشاركة فرق السلامة البحرية ووحدات الاستجابة البيئية. كما خضع الأداء لتقييم فني من قبل خبراء مختصين، تمهيدًا لرفع توصيات تطويرية تسهم في تعزيز الجاهزية المستقبلية.

وأكد الكابتن البلوشي أن هذه التمارين الدورية تسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتطوير بروتوكولات الاستجابة، وتقليل المخاطر التشغيلية والبيئية، بما يدعم مكانة موانئ دبي كمراكز لوجستية عالمية تتمتع بأعلى مستويات السلامة والاستدامة.

وتواصل سلطة موانئ دبي تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، باعتبارها جزءاً من مسؤولياتها الاستراتيجية في الإشراف على سلامة العمليات المينائية، وحماية النظم البيئية البحرية، وتعزيز ثقافة الاستدامة والتميّز التشغيلي في مختلف أنشطة الموانئ.