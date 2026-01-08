ورشة تناقش الأصول الافتراضية في دبي

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ورشة توعوية متخصصة للجمعيات والمؤسسات الخيرية في إمارة دبي، وبحضور موظفي قطاع العمل الخيري وممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة.

وقدم الورشة عبدالله بن ديماس، مدير إدارة الإنفاذ في سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، حيث شكلت منصة معرفية شاملة للتعريف بالإطار التنظيمي المتكامل لأنشطة الأصول الافتراضية والعملات الرقمية في الإمارة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المؤسسي لدى الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وتمكينها من التعامل الواعي والمسؤول مع هذا النوع من الأنشطة وفق التشريعات المعتمدة.

وتطرقت الورشة إلى دور مزودي خدمات الأصول الافتراضية في الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وآليات تنظيم التعامل مع العملات الرقمية، بما يعزز مبادئ الشفافية، ويكرس حوكمة العمليات، ويحمي قطاع العمل الخيري من المخاطر المحتملة.

كما شهدت الورشة مناقشة السياسة العامة للرقابة على نشاط جمع التبرعات المرتبطة بالعملات المشفرة والأصول الافتراضية الصادرة عن الدائرة، حيث تم الاستماع إلى ملاحظات واستفسارات ممثلي الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإجابة عنها، بما يعزز وضوح السياسات وسلامة تطبيقها.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالإنابة عبدالله الخبي الشحي، أن تنظيم هذه الورشة يجسد التزام إسلامية دبي ببناء قطاع خيري يتمتع بأعلى مستويات الحوكمة والامتثال.

مشيراً إلى أن تعزيز الوعي بالتشريعات المنظمة للأصول الافتراضية يعد ركيزة أساسية لضمان استدامة العمل الخيري، وحماية سمعته، وتعظيم أثره الإنساني، وذلك انسجاماً مع الخطط الاستراتيجية للدائرة وتوجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ بيئة تنظيمية رائدة وآمنة.

ويأتي تنظيم هذه الورشة تأكيداً لنهج إسلامية دبي في تعزيز التكامل المؤسسي مع الجهات التنظيمية المختصة، وتطوير قدرات الجمعيات والمؤسسات الخيرية لمواكبة المستجدات، بما يدعم ريادة إمارة دبي نموذجاً عالمياً في حوكمة وتنظيم العمل الخيري وفق المتغيرات الحديثة والأطر التنظيمية الواضحة والمسؤولة.