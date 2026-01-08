اجتماع تنسيقي يستعرض خطط تعزيز «مرونة المدينة»

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في مكتبه، الخبير أحمد عتيق بورقيبة، المدير التنفيذي لمركز دبي للمرونة، وذلك في إطار التنسيق المستمر لتعزيز منظومة الأمن والسلامة في الإمارة.

وجرى خلال اللقاء استعراض المبادرات والخطط التي يتبناها مركز دبي للمرونة، ورفع مستويات الجاهزية، وتطوير الآليات والسيناريوهات الاستباقية للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ والأزمات وفق أرقى المعايير العالمية.

كما تم مناقشة القدرة المؤسسية والمجتمعية على الاستجابة للمتغيرات السريعة، وضمان استمرارية الأعمال والخدمات الحيوية تحت كافة الظروف، وبحث سبل التعاون بين مختلف الدوائر الأمنية والخدمية لضمان تناغم الجهود في حماية المكتسبات الوطنية وتوفير بيئة آمنة ومستدامة.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، أهمية الدور الذي يلعبه مركز دبي للمرونة في ترسيخ مكانة دبي واحدة من أكثر مدن العالم أماناً ومرونة، مشدداً على ضرورة الاعتماد على الابتكار والتقنيات الحديثة في التنبؤ بالمخاطر وإدارتها، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في جعل دبي نموذجاً يحتذى به في جودة الحياة والاستقرار.

من جانبه، أعرب الخبير أحمد عتيق بورقيبة عن تقديره للدعم المتواصل الذي توليه القيادة للمركز، مُستعرضاً أبرز الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية والتطلعات المستقبلية الرامية إلى تحويل «المرونة» إلى ثقافة مؤسسية ومجتمعية شاملة. حضر اللقاء العميد مروان ناصر جاسم، نائب مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من الضباط.