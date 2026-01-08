«AGMC» شريكاً استراتيجياً للنسخة الرابعة من قمة «المليار متابع»

أعلنت قمة «المليار متابع»، عن انضمام «AGMC» الوكيل المعتمد لسيارات مجموعة BMW في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، شريكاً استراتيجياً للنقل للنسخة الرابعة من القمة.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية مع AGMC إلى اطلاع جمهور قمة المليار متابع على التطورات الكبيرة، التي يشهدها قطاع النقل ودور كبرى الشركات العالمية في تطويره وتقدمه، وتعكس سعي القمة في إظهار أحدث الابتكارات والتقنيات، التي تميز سيارات المستقبل، وتوفير تجارب استثنائية، سواء في القيادة أو التكنولوجيا المبتكرة.

وقالت عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة «المليار متابع»: «تجسد شراكتنا مع AGMC التكامل بين صناعة المحتوى الإبداعي والابتكار التكنولوجي المتقدم، بما يتيح لأكثر من 15 ألف صانع محتوى يتابعهم أكثر من 3.5 مليارات متابع من مختلف أنحاء العالم، ولأكثر من 30 ألف شخص سيحضر النسخة الرابعة من قمة «المليار متابع»، الاطلاع على تكنولوجيا وحلول التنقل الذكي، التي تقدمها (BMW)، وتمكنهم من تقديم قصص تعكس الابتكار والتفوق التقني والهندسي في مستقبل صناعة السيارات.

من جانبه قال حامد حقباروار، الرئيس التنفيذي لـ «AGMC»: «يسعدنا أن نكون شركاء النسخة الرابعة من قمة «المليار متابع»، حيث تشكل هذه الشراكة فرصة مثالية لنا للمساهمة في تعزيز نمو اقتصاد صناعة المحتوى في دولة الإمارات، وفي الوقت نفسه إبراز دعمنا للاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية».