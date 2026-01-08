«كهرباء دبي» توظف الذكاء الاصطناعي في أنظمة التشغيل

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي مكانتها الريادية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة من خلال ابتكار جديد يتمثل ببرمجية نمذجة البيانات الذكية المرتبطة بأنظمة تقنية التشغيل، بوصفه حلاً ابتكارياً متقدماً لتحليل بيانات أنظمة الإشراف والتحكم وجمع البيانات للمياه (سكادا)، ودعم اتخاذ القرار التشغيلي القائم على البيانات، بما يعزز كفاءة وموثوقية إدارة البنية التحتية الحيوية لقطاع المياه.

وقد حاز الابتكار الجديد على براءة اختراع في دولة الإمارات، ويجري تشغيل البرمجية حالياً ضمن قطاع المياه والأعمال المدنية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تواصل الهيئة الاستثمار في الحلول الرقمية المتقدمة التي تعزز موثوقية البنية التحتية الحيوية وترفع جاهزية منظوماتها التشغيلية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الابتكار والاستدامة.

ويجسد تطبيق برمجية نمذجة البيانات الذكية لأنظمة تقنية التشغيل توجهنا نحو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في تحليل البيانات الضخمة، والتعامل الاستباقي مع التحديات التشغيلية، بما ينعكس كفاءة أعلى، واستجابة أسرع، واستدامة طويلة الأمد للخدمات المقدمة.

ويعكس هذا الإنجاز التزام الهيئة بتعزيز التقنيات الرقمية والذكية ضمن عملياتها التشغيلية، ودعم توجهات الدولة في تبني الابتكار والذكاء الاصطناعي، ورفع كفاءة الخدمات الحيوية».

وأضاف معاليه: تعتمد البرمجية على تقنية تعلم الآلة لفهم وتحليل البيانات الصادرة عن أنظمة الإشراف والتحكم وجمع البيانات للمياه (سكادا)، بما يشمل الإنذارات والإشعارات، عبر معالجة البيانات الضخمة وربطها بخوارزميات ذكية تمكّن فرق التشغيل من تحديد المشكلات وتشخيصها ومعالجتها بسرعة ودقة.

كما تتيح البرمجية إرسال تنبيهات فورية عبر الرسائل النصية القصيرة إلى المعنيين، ما يدعم اتخاذ إجراءات سريعة ويحد من زمن الاستجابة للأعطال أو الحالات الطارئة.

وأوضح معالي سعيد الطاير أن هذه البرمجية تسهم في تعزيز كفاءة تشغيل شبكات المياه من خلال الانتقال من أساليب المراقبة التقليدية إلى نماذج ذكية قائمة على التحليل التنبؤي.

وقال المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والأعمال المدنية في الهيئة إن تطبيق برمجية نمذجة البيانات الذكية لأنظمة تقنية التشغيل نقلة نوعية في إدارة ومراقبة شبكات المياه، حيث يتيح فهماً أعمق للبيانات التشغيلية، وتسريع معالجة الإنذارات والأحداث.