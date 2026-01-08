600 مستفيد من مبادرة «تنمية المجتمع» بدبي

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن تعاون جديد مع مجموعة المدني للخياطة الرجالية، لإطلاق مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير احتياجات الشتاء للفئات المستحقة التي تشملها برامج الرعاية والدعم الاجتماعي التي تنفذها الهيئة، ويستفيد منها أكثر من600 مستفيد وتقوم المبادرة على تفصيل ملابس شتوية فاخرة للرجال، تلائم احتياجات المستفيدين وتعزز راحتهم خلال الموسم الشتوي.

ويجسد هذا التعاون نموذجاً فاعلاً للشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في دعم الفئات ذات الأولوية وترسيخ مفاهيم التكافل والمسؤولية المجتمعية.

وحرصت مجموعة المدني للخياطة، من خلال فروعها المنتشرة في إمارة دبي، على تقديم إسهام نوعي يشمل تفصيل الكسوة الشتوية وتوفير الأقمشة المختارة دون أي رسوم إضافية، مع إتاحة الحجز المسبق عبر الهاتف أو تطبيق الواتساب، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمة وتجربة ميسرة للمستفيدين.

وتعكس هذه الخطوة حرص المبادرة على تقديم الدعم بأسلوب يحفظ الكرامة ويعبّر عن التقدير المجتمعي للمستفيدين.

وأكدت شيخة الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع، أن هذه المبادرة تعكس القيم الإنسانية الراسخة التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي.

وأضافت: يمثل هذا التعاون نموذجاً عملياً للتكافل المجتمعي الذي نعتز به، ويؤكد دور الشراكات في تحقيق أثر ملموس للفئات المستحقة التي تحظى باهتمام الهيئة ضمن برامجها.