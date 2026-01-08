«طرق دبي» تنجز التوسعة المرورية لشارع الورقاء 1

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعمال التوسعة المرورية لشارع الورقاء 1 بطول إجمالي 7 كم للاتجاهين، من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع رأس الخور، التي تضمنت تحويل 4 دوارات إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية ذكية، ما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية بنسبة تصل إلى 30 %.

وتضمنت أعمال التوسعة المرورية تنفيذ حزمة متكاملة من الحلول، شملت إنشاء شبكات متطورة لتصريف مياه الأمطار بطول إجمالي بلغ 6,600 متر طولي، وتركيب 324 عموداً مزوداً بأنظمة إنارة حديثة للشوارع، إلى جانب إنشاء 111 موقفاً جديداً للمركبات.

كما نُفذت مسارات أرصفة بمساحة إجمالية وصلت إلى 41,000 متر مربع، بما يعزز الانسيابية المرورية ويرفع مستوى السلامة لمستخدمي الطريق.

وقال حمد الشحي، مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: «يأتي هذا المشروع استكمالاً لما أنجزته الهيئة في يونيو 2025.

حيث نفذت مدخلاً ومخرجاً لمنطقة الورقاء مباشرة من شارع الشيخ محمد بن زايد، لتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى المنطقة، إلى جانب أعمال التحسينات المرورية في شارع 13 بمنطقة الورقاء 1 بطول يبلغ نحو 8 كم للاتجاهين، لخدمة أهالي الورقاء ومرتادي المدارس.

وذلك ضمن مشروع تطوير شبكة الطرق الداخلية في المنطقة». وأضاف الشحي: «تؤكد الهيئة التزامها الراسخ بتطوير بنية تحتية متكاملة تشمل شبكة الطرق والإنارة وأنظمة تصريف مياه الأمطار، بما يواكب مستهدفات التوسع السكاني والعمراني في إمارة دبي.

ويلبي تطلعات السكان نحو بيئة حضرية متطورة، بما يسهم في دعم رؤية دبي مدينة ذكية ومزدهرة تضع جودة الحياة وسعادة قاطنيها في مقدمة أولوياتها».

وأفاد الشحي بأن المشاريع التطويرية، التي تنفذها الهيئة حالياً في منطقة الورقاء، تشمل أعمال تطوير شبكة الطرق الداخلية في منطقتي الورقاء الثالثة والرابعة، التي تتضمن رصف الطرق، وإنشاء ممرات للمشاة، وأرصفة، ومواقف للمركبات، إلى جانب تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية بهدف تعزيز الربط مع المسارات في المناطق المجاورة، ودعم وسائل التنقل البديلة والمستدامة.

وعقدت هيئة الطرق والمواصلات في أكتوبر الماضي جلسة تفاعلية مع أهالي ومرتادي منطقتي مردف والورقاء، استعرضت خلالها مستجدات مسار مشروع الخط الأزرق لمترو دبي ضمن مناطقهم السكنية، إلى جانب تسليط الضوء على مبادرات الهيئة الرامية إلى تطوير وتحسين شبكة الطرق، وجهودها المتواصلة لتحقيق رضا السكان وتسهيل تنقلهم اليومي.