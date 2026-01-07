قمة المليار متابع تستضيف 150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً في التكنولوجيا والإعلام والاقتصاد

ترسخ قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، مكانتها في رسم ملامح هذا القطاع، من خلال استضافة نسختها الرابعة لأكثر من 150 من أهم الرؤساء التنفيذيين والخبراء الذين يقودون الشركات العملاقة وصناعة القرار في مجالات التكنولوجيا والإعلام والاقتصاد.

وعلى مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير الجاري تفتح القمة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، في (أبراج الإمارات، مركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل) بدبي، تحت شعار «المحتوى الهادف»، أبواباً جديدة أمام اقتصاد صناعة المحتوى، عبر الفضاء النابض بالحوار التفاعلي الذي يشارك فيه الرؤساء التنفيذيون الذين يحظون بملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الجلسات الاستثنائية التي يتحدث فيها هؤلاء القادة عن تجاربهم الملهمة في قيادة الشركات الكبرى وتأسيس الشركات الناشئة التي وصلت إلى العالمية.

قيادة التحولات

وأكد سعيد محمد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أن استضافة قمة المليار متابع لأكثر من 150 من الرؤساء التنفيذيين والخبراء العالميين يعكس ريادة القمة ونجاحها في قيادة التحولات الكبرى في اقتصاد صناعة المحتوى، ويرسخ دورها كمنصة عالمية تجمع أبرز العقول وصنّاع القرار في التكنولوجيا والإعلام والاقتصاد، حيث توفر القمة من خلال هذا الملتقى العالمي لأبرز القادة التنفيذيين بيئة محفزة للابتكار، وتطوير منظومة متكاملة تدعم المواهب وتفتح آفاقاً جديدة أمام اقتصاد متسارع النمو لصناعة المحتوى.

وقال: «تؤكد القمة من خلال أجندة فعالياتها الثرية والمتنوعة، ومشاركة نخبة واسعة من القادة العالميين وصناع المحتوى والمبتكرين في هذا المجال الواعد أن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً لتشكيل مستقبل اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، ومختبراً مفتوحاً للأفكار والابتكارات في مختلف جوانب هذا القطاع، ونحن ماضون في دعم كل مبادرة تسهم في بناء اقتصاد محتوى أكثر تأثيراً واستدامة، وتمنح الشباب والمبدعين منصة عالمية لاستثمار طاقاتهم وصناعة قصص تلهم العالم ومحتوى هادف يفيد مجتمعاتهم».

وأضاف: «تأتي القمة هذا العام لتشكل نقطة التقاء بين الإبداع والتكنولوجيا والاقتصاد، حيث نعمل من خلالها على استشراف تطورات صناعة المحتوى، وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي كقوة إنسانية قادرة على تمكين المجتمعات، وتوسيع نطاق الشركات الناشئة، ودعم مسارات التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. كما تسهم القمة في بناء جسور جديدة بين الإعلام الرقمي والشباب والثقافة والرياضة، بما يعزز حضور المحتوى الهادف ويمنح صناعته بعداً تنموياً مؤثراً».

مسؤولو المنصات

ويشارك في النسخة الرابعة من قمة المليار متابع أيضاً أهم خبراء قطاع صناعة المحتوى في العالم، يتقدمهم جون جووس الرئيس التنفيذي في The Lighthouse، وبياو أفريل مدير تنفيذي في الإعلام الرقمي وخبير في تسويق المنتجات التجارية، وأحمد إقبال رئيس «Canva» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومدير منتجات الذكاء الاصطناعي، وجيريمي بوايسينو رائد الأعمال الفرنسي والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Favikon، وأوسكار هوجلاند الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة (Epidemic Sound).

كما يشارك دان جيرمين المدير الإبداعي التنفيذي لاستوديو علامة (Google) التجارية في لندن، ومينا ميخائيل الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة (Human Voice Over - HVO)، والدكتورة كاترين غابرييل كيند الخبيرة العالمية في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والحوسبة الكمية، وجيمي فان ليوين المؤسس لوكالة (Absolutely AI)، وديلان هيوي رائد الأعمال من جيل زد، وصانع محتوى، ومحمد فتال المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة (Alfan)، ولوكاس كولمان الرئيس التنفيذي لدى (Lunar X)، وفيرا سليفينيسكا مؤسسة شركة (AIR Media-Tech)، ولورا إيدوارد الرئيس التنفيذي لشركة فيرال تالينت آند وايلد، وجيمس رايت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة HAVAS PR، وجيفري هاوسنبولد الرئيس التنفيذي التنفيذي لشركة Beast Industries، وفيشن لاخياني المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «MindValley» المنصة التعليمية المبتكرة، وبيدرو بينا نائب رئيس YouTube في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ولبنى مبيض رئيس قسم الثقافة والبرامج في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة آبل.

وتسجل النسخة الرابعة مشاركة بن أكوت مدير التسويق الأول في شركة Feastables، وجاكيز قيصر منتج فعاليات ومدير برمجة لـ (VidCon International)، وساندر ووبين مؤسس (Evolving AI)، وبرينت واينستاين القائد الرئيسي لدى وكالة الفنانين المبدعين سي إيه إيه، وجيم إي. لي رئيس كرانش لابس وقناة مارك روبر على يوتيوب.

وتستضيف القمة كاتارينا لينك الرئيسة التنفيذية لـ «Pulse & Business Insider Africa»، وستيف نوري الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ «GenAI Works»، وتيموثي سالمون رئيس «CatFace»، وشيلي زاليس المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة «ذا فيميل كوتينت».

سياحة وسفر

كما تستضيف القمة، نخبة من ألمع الخبراء وصناع المحتوى الرائدين في مجالات السياحة والسفر على مستوى العالم، الذين يجتمعون معاً ليتقاسموا مع جمهور النسخة الرابعة من القمة، خبراتهم المتراكمة ويقدموا مجموعة من أبرز النصائح والإرشادات التي تهم كل مسافر حول العالم، في جلسات حافلة بالإلهام والمعرفة.

ومن أبرز المتحدثين الرئيسيين في قمة المليار متابع: «جيرمي جونسي، الذي يتابعه أكثر من 50 مليون متابع على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيوتيفول ديستينيشنز»، التي اختارتها مجلة «فاست كومباني» كواحدة من أكثر الشركات ابتكاراً في العالم».

وناثان «نيت» بارتلينغ، المعروف على نطاق واسع باسم «ماي ميت نيت»، هو صانع محتوى ومخرج أمريكي مقيم في تايلاند. مع أكثر من 25 مليون متابع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وعمر فاروق، الذي يحظى بشعبية كبيرة، ويعتبر من أكثر المؤثرين مشاهدة في المنطقة مع أكثر من 18 مليون متابع.

ومن المتحدثين في القمة، عمار قنديل، صانع المحتوى الشهير الذي يتابعه أكثر من 15 مليون شخص على منصات التواصل، وهو رائد أعمال، ومؤسس مشارك لقناة Yes Theory على منصة يوتيوب.

وخبيب كواس، وهو صانع أفلام ومدون سياحي يدمج بين الإبداع وحب المغامرة والاستكشاف، يمتلك أكثر من 12 مليون متابع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

ويحضر في القمة أيضاً الشريكان بريا وسيد، اللذان تفرغا للسفر وسرد القصص لبناء الجسور بين الثقافات وإلهام الشباب حول العالم، ويتابعهما أكثر من 13 مليون متابع.

ومراد عثمان وناتالي عثمان، مع أكثر من 4 ملايين متابع، ومايك كوري، وتايو آينا، وجاكاتاي أوزديمير، وبين موريس.

قطاع التعليم

كما تستضيف القمة، نخبة من أبرز صناع المحتوى والمؤثرين في قطاع التعليم على مستوى المنطقة والعالم.

ويقدّم صُنّاع المحتوى المشاركون خلاصة تجاربهم وخبراتهم في مجال التعليم عبر مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تتضمنها القمة.

ومن أبرز صناع المحتوى في قطاع التعليم المشاركين، مايكل جاردنر الذي يتجاوز عدد متابعيه 70 مليون شخص، وجولي والش سميث، الرئيسة التنفيذية لشركة كومبليكسلي، وأرمن آدامجان، مبتكر منصة Creative Explained، وعبدالله عنان، الذي يحظى بأكثر من 19 مليون متابع، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Science Street LLC، ومارينا موجيلكو صانعة محتوى ومؤسسة «Silicon Valley Girl»، وسيمون سكويب مؤسس HelpBnk.com، وأحمد الغندور، مقدم برنامج «الدحيح»، وأحمد أبوزيد، صانع محتوى ومعلّم، وفينه جيانك، رائد أعمال ومتحدث عالمي ومدرب تواصل، ودان أليكسندر، المعروف باسم Odd Danny على وسائل التواصل الاجتماعي، وكريس دو، الذي يحظى بمتابعة أكثر من 10 ملايين شخص، وهو مصمم حائز على جائزة إيمي، ومخرج، والرئيس التنفيذي المؤسس لشركة The Futur، وحسن الهاشم، منتج ومقدم البرنامج الوثائقي العربي على يوتيوب «غموض»، وتينغ شي تشي، المعروفة باسم Ms Qiwiie، وعمر أبو الرب وهو صانع محتوى وراوٍ بصري ويتابعه 6 ملايين شخص، وجوستين سينغ الذي يحظى بمتابعة أكثر من 2.1 مليون متابع.

رياضة وألعاب

وتستضيف القمة، نخبة من أنجح صناع المحتوى المبدعين والمؤثرين العالميين في مجالات الرياضة والألعاب، ومنهم بريستون أرسيمنت، مؤسس قناة بريستون بلايز، وأحمد النشيط، أحد أكثر الشخصيات تأثيراً في صناعة المحتوى الرقمي الترفيهي وألعاب الفيديو في الشرق الأوسط، وكينيجرا ديون، رائدة الأعمال وصانعة المحتوى التي يتابعها أكثر من 14 مليون متابع على مختلف منصات التواصل، وأيمن عز، صانع المحتوى المعروف، والذي يتابعه أكثر من 5 ملايين متابع عبر مختلف منصات التواصل، وديكس روك، صانع المحتوى الذي يحظى بأكثر من 3.6 ملايين متابع على يوتيوب، وهودسون ماتر، صانع المحتوى ومؤسس NextWave Media، وريو فيرديناند، الذي توج بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد قبل اعتزاله اللعب، وبشار عربي، صانع المحتوى ومؤسس قناة يوتيوب رياضية تقدم محتوى جذاباً متخصصاً بكرة القدم، ويتابعه نحو 21 مليون متابع، ولديه تعاون مع العديد من كبرى العلامات التجارية الرياضية.

وينضم إلى المشاركين في القمة جون نيليس، وأسامة ناصر، الذي يشتهر باسم OussiFooty، وتايو كيمورا، وليزا زيموتس، واللذين يحظى كل منهما بأكثر من 6 ملايين متابع على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وصانعي المحتوى لاتيجو أديشولا و إيان شافير.

سوق المبدعين

كما أعلنت القمة، عن استحداث «سوق المبدعين» وهي منصات خاصة لشركات صناعة المحتوى، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاقها، ما يمثل خطوة نوعية لتطوير اقتصاد صناعة المحتوى، وتمكين المبدعين الشباب من استلهام تجارب ناجحة لمؤثرين بارزين في تأسيس شركاتهم الخاصة.

وأكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات مدير قمة المليار متابع، أن استحداث منصات عرض لشركات صناعة المحتوى في النسخة الرابعة من قمة المليار متابع يجسد التزام القمة بنهج التطوير المستمر في فعالياتها وبرامجها منذ إطلاق دورتها الأولى، ويعكس حرصها على توفير البيئة النموذجية لترسيخ موقعها حدثاً عالمياً فريداً لتطوير اقتصاد صناعة المحتوى، وتزويد المؤثرين وصناع المحتوى بالأدوات اللازمة لتنمية أعمالهم وتشجيع الشركات الناشئة في هذا القطاع على توسيع انتشارها وحضورها في العالم الرقمي والصناعة الإبداعية.

وقالت: «نتطلع من خلال هذه المبادرة إلى إثراء النسخة الرابعة، وتعزيز مكانة قمة المليار متابع كمصدر إلهام للمؤثرين الجدد في المنطقة والعالم، وتشجيع أصحاب الطموح على الاستثمار في اقتصاد صناعة المحتوى، والاستفادة من الأفكار وأساليب العمل التي اتبعتها شركات صغيرة ومتوسطة وحققت من خلالها إنجازات متتالية، وأثبتت أن الطرق مفتوحة أمام رواد الأعمال لتحقيق ما يصبون إليه من تميز وتأثير ونمو مستدام».

وتضم أجندة النسخة الرابعة من قمة المليار متابع أكثر من 580 جلسة وورش عمل متخصصة، وتشهد حضور أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر، وأكثر من 500 متحدث من الخبراء والمتخصصين يتابعهم أكثر من 3.5 مليارات متابع، ويحضرها أكثر من 30 ألفاً من مختلف أنحاء العالم.