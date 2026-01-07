القيادة العامة للدفاع المدني بدبي تكرم الفائزين بجائزة القائد العام للتميز

كرم الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، الفائزين بجائزة القائد العام للتميز 2025، في نسختها الثالثة، بحضور الدكتور هزاع خلفان النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي.

وهنأ الفريق خبير راشد ثاني المطروشي الفائزين بالجائزة، وأكد في كلمته أن الجائزة منذ انطلاقتها تهدف إلى ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وتمكين النماذج الناجحة من المتميزين والمبدعين وأصحاب الابتكارات، وإعطائهم دافعاً لهم للمزيد من العمل والمثابرة والاجتهاد.

وأضاف أن الفوز بإحدى فئات الجائزة ليس مجرد إنجاز فردي بل هو نتاج عمل منظومة كاملة، استطاعت تعزيز ثقافة التميز والإبداع والابتكار، وبيئة عمل إيجابية، ومشجعة على العطاء.

وتوج مركز إطفاء القوز بالمركز الأول على مستوى قطاع بر دبي، ومركز إطفاء الراشدية الأول على مستوى قطاع ديرة، ومركز إطفاء الليسيلي الأول على مستوى قطاع جبل علي والمنطقة الحرة، بينما في فئة القادة الاستثنائيين توج المقدم الدكتور عيسى أحمد المطوع أفضل مدير إدارة.

كما حصل الرائد طلال عيسى آل علي على جائزة أفضل مدير مركز إطفاء، أما جائزة أفضل نائب مدير إدارة فكانت من نصيب الرائد جمعة سيف السويدي، وأفضل رئيس قسم حصل عليها النقيب ناصر علي صقر السويدي، وفي جائزة أفضل قائد فئة حصل الملازم أول محمد راشد الأنصاري على المركز الأول، والوكيل أول إسماعيل سالم مرزوق أفضل مسؤول فئة.

بالإضافة إلى تكريم 12موظفاً في فئة أفضل موظف مثالي، و10 إطفائيين في جائرة جائزة الإطفائي الذهبي، و5 موظفين في جائزة التكريم الاستثنائي، وأكثر عن 30 موظفاً في جائزة أبطال السعادة.