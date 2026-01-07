جمعية رعاية الأحداث تناقش برامج وأنشطة 2026

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، اجتماع الجمعية الـ75، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور الدكتور محمد مراد عبدالله، أمين السر العام، وميرزا الصايغ، وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء اللجان وأعضاء الجمعية: الدكتور خليفة السويدي، الدكتور جاسم ميرزا، الدكتور سيف الجابري، بدرية الياسي، موزة الشومي، مريم الأحمدي، هيام الحمادي.

وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الـسابق الـ 74، بعد الاطلاع عليه، كما جرى اعتماد التقرير الإداري لبرامج وأنشطة الجمعية لعام 2025م، واعتماد خطة البرامج والأنشطة المقترحة للعام الجاري 2026 بما يتناسب مع عام الأسرة.

واطلع المجلس على تقارير دورات المخيم الشتوي المقدمة للأحداث من مركز لوتاه التقني، بالتعاون مع مركز صون للرعاية والتأهيل - هيئة تنمية المجتمع. وبحث المجلس تطوير أهداف الجمعية، بما يعزز دور الأسرة وتمكين الأبناء وتنمية القيم المجتمعية، والمهارات التعليمية والمهنية، والمساهمة الفاعلة في التوعية والوقاية.

وأقر المجلس اعتماد إطلاق جائزة سعيد أحمد لوتاه، للأسرة المثالية في رعاية الأبناء.