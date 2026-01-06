حمدان بن محمد: شواطئ دبي نموذج عالمي لجودة الحياة

اطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على مشروع تطوير «شاطئ جميرا 1» الذي تنفّذه بلدية دبي، ضمن الخطة الشاملة لتطوير البنية التحتية للشواطئ العامة في الإمارة.

وأكّد سموّه أن المشروع يُجسّد رؤية دبي في الارتقاء بجودة الحياة، ويتكامل مع مستهدفات استراتيجية جودة الحياة 2033 وخطة دبي الحضرية 2040، مشيراً إلى أن المشروع يُعد نموذجاً نوعياً لشاطئ عصري متكامل يلبّي احتياجات مختلف فئات المجتمع ويقدّم أفضل التجارب والخدمات.

ويزيد المشروع الجديد المساحة الشاطئية بنسبة 50%، فيما بلغت نسبة الإنجاز 95% من أعمال التطوير، ليُسهم في تعزيز جاذبية دبي السياحية وترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للشواطئ العامة، ويعكس طموح الإمارة في أن تكون شواطئها الأفضل والأجمل على مستوى العالم.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "اطّلعت على مشروع تطوير "شاطئ جميرا 1" الذي تنفذه بلدية دبي، ضمن الخطة الشاملة لتطوير البنية التحتية للشواطئ العامة في الإمارة".

وأضاف سموه: "مشروع نوعي يتكامل مع مستهدفات استراتيجية جودة الحياة 2033 وخطة دبي الحضرية 2040".

وتابع سموه: "المشروع الجديد يزيد المساحة الشاطئية بنسبة 50%، وقد تم إنجاز 95% من أعمال التطوير، ليُقدّم نموذجاً متكاملاً لشاطئ عصري يرتقي بجودة الحياة ويُوفر أفضل التجارب والخدمات لجميع فئات المجتمع، ويجسّد رؤيتنا في أن تكون شواطئ دبي الأفضل والأجمل على مستوى العالم".