جمعية الصحفيين تنظم ورشتين في «الإتيكيت والبروتوكول»

نظّمت جمعية الصحفيين الإماراتية ورشتين تدريبيتين متخصصتين بعنوان «إتيكيت العمل والبروتوكول الدولي»، قدمهما المستشار الدكتور محمد المرزوقي، خبير الإتيكيت والبروتوكول الدولي، وذلك في مقري الجمعية في دبي وأبوظبي.

وقالت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، إن تنظيم هاتين الورشتين يندرج ضمن حرص الجمعية على تمكين الصحفيين والإعلاميين من أدوات المعرفة المهنية المتكاملة، مشيرة إلى أن الإتيكيت والبروتوكول لم يعودا مفاهيم شكلية، بل أصبحا جزءاً أصيلاً من منظومة النجاح المهني وبناء الصورة الذهنية الإيجابية للإعلامي والمؤسسة التي يمثلها.

وأضافت: «تسعى الجمعية من خلال هذه البرامج النوعية إلى مواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئات العمل، وتعزيز الوعي بأهمية السلوك المهني الراقي، بما ينعكس إيجاباً على الأداء الإعلامي والاحترافي، ويسهم في ترسيخ مكانة الصحفي الإماراتي محلياً ودولياً».

من جانبه، أكد المستشار الدكتور محمد المرزوقي أن ورشة «إتيكيت العمل والبروتوكول الدولي» جاءت استجابة لحاجة ملحة في بيئات العمل المعاصرة لإعادة فهم مفهوم الإتيكيت بوصفه ثقافة ووعياً سلوكياً راسخاً، وليس مجرد مجموعة من القواعد الجامدة.



