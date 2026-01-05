عبدالله بن زايد: محمد بن راشد قيادة تلهم وفكر لا يتوقف عند سقف

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قيادة تلهم، وفكر لا يتوقف عند سقف.

وقال سموه عبر حسابه على «إكس»: «نحتفي بمرور عشرين عاماً على تولي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رئاسة الحكومة الاتحادية؛ عقدان من العطاء المتواصل، والرؤية الطموحة، والعمل الذي حول التحديات إلى فرص، والآمال إلى إنجازات وطنية ملموسة. قيادة تلهم، وفكر لا يتوقف عند سقف، ومسار يتجه بثقة نحو المستقبل».