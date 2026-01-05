خالد بن زايد: أرسى نموذجاً حكومياً متقدماً

أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، أن الذكرى العشرين لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قيادة الحكومة الاتحادية، تمثل محطة وطنية مضيئة في مسيرة العمل الحكومي، مشيراً إلى أن قيادة سموه، أرست نموذجاً حكومياً متقدماً، يقوم على الرؤية الاستباقية، والكفاءة، وتسريع الإنجاز، وجعل الإنسان محوراً للتنمية.

وأضاف سموه أن هذه المسيرة الاستثنائية شكلت مصدر إلهام للمؤسسات الوطنية لمواصلة تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز ثقافة التميّز، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.