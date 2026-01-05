محمد بن زايد: محمد بن راشد قيادة استثنائية ورؤية لا تعرف المستحيل

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معالي الوزراء الحاليين والسابقين، الذين شاركوا سموه مسيرة العمل الحكومي في العقدين الماضيين، ضمن الفرق الحكومية السابقة، خلال احتفالية حكومة دولة الإمارات بمناسبة مرور 20 عاماً على تولي سموه رئاسة الحكومة.

وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكد سموه أن حكومة الإمارات، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الاستثنائية، قدمت نموذجاً تنموياً ملهماً يضع الإنسان في قمة أولوياتها، وفق رؤية طموحة تواكب تطلعات شعب الإمارات نحو المستقبل، بجانب تعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها العالمية.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة: «في مناسبة مرور عشرين عاماً على تولي أخي ورفيق دربي، الشيخ محمد بن راشد، رئاسة الحكومة الاتحادية، نحتفي بقيادة استثنائية ملهمة، ومسيرة حافلة بالإنجازات الوطنية، ورؤية تنموية رائدة لا تعرف المستحيل، وتتوجه دائماً نحو المستقبل.

حفظ الله بو راشد، وبارك في عمره، لنواصل العمل معاً من أجل تحقيق طموحات الإمارات التي لا تحدها حدود في التقدم والتنمية، وصنع المستقبل الأفضل والأجمل لشعبها». وختم سموه تدويناً على منصة «إكس» بوسم: «#شكراً_محمد_بن_راشد».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارات، بقيادة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حققت نتائج استثنائية، وأصبحت بقيادة سموه دولة عالمية، واستطاعت في زمن قياسي أن تتحول من الريادة الإقليمية إلى التأثير العالمي، من خلال ترسيخ نموذج تنموي متفرد في جودة الحياة، وتمكين الإنسان، وبناء الاقتصاد القوي والمستدام، وتعزيز الكفاءة الحكومية.

وقال: «20 سنة مع فريق عمل مخلص، وفريق عمل حقق الكثير لدولة الإمارات، العشرون عاماً في عمر الدول والأوطان ليست فترة طويلة، ولكن دولة الإمارات اختارت أن تجعلها كبيرة بحجم الإنجازات، ووضعت لنفسها هدف الصدارة في سباق التنمية.. نحن في المركز الأول في مجالات عدة، والإمارات أصبحت عالماً في دولة».

وأضاف: «أشكر أخي الشيخ منصور بن زايد، الذي كان في العشرين عاماً معي من أول يوم، ويتابع كل صغيرة وكبيرة، وأشكر أخي الشيخ سيف بن زايد في الداخلية، والشيخ عبدالله بن زايد في السياسة الخارجية، واليوم أيضاً معنا حمدان بن محمد في الدفاع، ومكتوم بن محمد في المالية، وفريق عمل مميز».

وخاطب سموه معالي الوزراء: «تحية وفاء وشكر وتقدير لكل من شاركنا رحلة العشرين عاماً، بجهود كل وزير منكم تحولت الأفكار الكبيرة إلى واقع يلمسه كل مواطن ومقيم». وأضاف: «أنا متفائل، وأقول لكم العشرون القادمة هي سنوات خير، وسنوات عز ورفعة، وسنوات العالم كله سيرى الإمارات أفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار والسياحة على مستوى العالم».