هزاع بن زايد: قيادة استثنائية تبرهن أن كلمة مستحيل ليست في القاموس الإماراتي

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أن دولة الإمارات حققت خلال عشرين عاماً من تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رئاسة الحكومة الاتحادية، الريادة العالمية في الابتكار الحكومي، متوجهاً سموه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، على قيادة استثنائية تبرهن كل يوم أن كلمة مستحيل ليست في القاموس الإماراتي.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «خلال عشرين عاماً من تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رئاسة الحكومة الاتحادية، حققت الإمارات الريادة العالمية في الابتكار الحكومي، وتصدرت مؤشرات التنمية والكفاءة والفعالية... #شكراً_محمد_بن_راشد على قيادة استثنائية، تبرهن كل يوم أن كلمة مستحيل ليست في القاموس الإماراتي».