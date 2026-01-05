أحمد بن سعيد: نستحضر مسيرة قائد ملهم في بناء مدينة أصبحت نموذجاً للطموح

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تستحضر مسيرة قائد ملهم، أسهمت قيادته في بناء مدينة أصبحت نموذجاً للطموح.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»: «ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في دبي، محطة نستحضر فيها مسيرة قائد ملهم، أسهمت قيادته في بناء مدينة أصبحت نموذجاً للطموح والإنجاز.. 20 عاماً من الحكم والحكمة، والريادة وصناعة المستقبل».