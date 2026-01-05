منصور بن محمد: محمد بن راشد قيادة زرعت فينا روح التميز والتحدي

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قيادة زرعت فينا روح التميز والتحدي، والإيمان بأن العمل من أجل الوطن يحتاج رؤية خلاقة ومتابعة ميدانية.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»: «شكراً محمد بن راشد... قيادة زرعت فينا روح التميز والتحدي، والإيمان بأن العمل من أجل الوطن يحتاج رؤية خلاقة ومتابعة ميدانية، وتحفيزاً للفرق ومتابعة التفاصيل... علمتنا أن مسيرة الريادة بلا خط نهاية، وأن كل إنجاز بداية لسباق جديد نحو الأفضل، ونحو قمم جديدة من أجل شعبنا ودولتنا».