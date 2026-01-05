لطيفة بنت محمد: مبادرات نابضة بالإنسانية جعلت من خدمة البشر عهداً ثابتاً

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لم يقتصر طموحه على رفعة وطنه وشعبه، بل امتد عبر مبادرات نابضة بالإنسانية، لتجعل من العطاء رسالة، ومن خدمة البشر عهداً ثابتاً.

وقالت سموها في تدوينة على حسابها في منصة «إكس»: «دبي والإمارات.. قصة مجد وتقدم بدأت بطموح قائد استثنائي.. حلم، فأنجز، حتى صار المستحيل نقطة انطلاق، والتميز نهجاً إماراتياً راسخاً.. لم يقتصر طموحه على رفعة وطنه وشعبه، بل امتد عبر مبادرات نابضة بالإنسانية، لتجعل من العطاء رسالة، ومن خدمة البشر عهداً ثابتاً.. كل عام ووطننا يكبر بطموحك ويبهر العالم بقيادتك، وكل عام وأنت مصدر فخرنا وملهم خطواتنا، ينهل شعبك من رؤيتك ويصنع المستقبل على خُطاك.. شكراً محمد بن راشد، مصدر إلهامنا، وبوصلة طموحنا نحو الغد».