محمد بن زايد: محمد بن راشد.. قيادة استثنائية ملهمة ومسيرة حافلة بالإنجازات الوطنية

احتفى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة مرور عشرين عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رئاسة الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن قيادة محمد بن راشد استثنائية ورؤيته التنموية لا تعرف المستحيل.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»: «في مناسبة مرور عشرين عاماً على تولي أخي ورفيق دربي الشيخ محمد بن راشد رئاسة الحكومة الاتحادية، نحتفي بقيادة استثنائية ملهمة، ومسيرة حافلة بالإنجازات الوطنية، ورؤية تنموية رائدة لا تعرف المستحيل وتتوجه دائماً نحو المستقبل. حفظ الله بو راشد وبارك في عمره لنواصل العمل معاً من أجل تحقيق طموحات الإمارات التي لا تحدها حدود في التقدم والتنمية، وصنع المستقبل الأفضل والأجمل لشعبها.. وختم سموه التدوينة بوسم: #شكراً_محمد_بن_راشد».

منظومة حكومية

وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة مرور عشرين عاماً على تولي سموه رئاسة الحكومة الاتحادية. وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»: «عشرون عاماً من العطاء، بنى فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد منظومة حكومية متقدمة سبقت زمانها، وجعلت من الإمارات قصة نجاح يُحتذى بها في ريادة العمل الحكومي.. نهنئ سموه ونعتز بمسيرته وإنجازاته وفكره الاستباقي الذي شكل نموذجاً عالمياً في القيادة والتطوير».