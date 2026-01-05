حمدان بن زايد: محمد بن راشد قاد مسيرة استثنائية صنعت الفارق

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قاد مسيرة استثنائية صنعت الفارق، ورسخت نموذجاً حكومياً قائماً على الابتكار.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»: «نحتفي بعشرين عاماً من الحكمة والإنجاز لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي قاد مسيرة استثنائية صنعت الفارق، ورسخت نموذجاً حكومياً قائماً على الابتكار، والكفاءة، وخدمة الإنسان. حفظ الله بو راشد، ودام عطاؤه لتواصل الإمارات مسيرتها بثقة واقتدار».