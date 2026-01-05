شرطة دبي تستعرض الخطة الاستراتيجية لمركز استشراف المستقبل

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن استشراف المستقبل يعد أحد المحاور الاستراتيجية لعمل الحكومات، وأداة رئيسة لضمان استدامة الأعمال، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، مشدداً على أهمية الدور الذي يقوم به مركز استشراف المستقبل في نشر ثقافة الجاهزية المستقبلية، وبناء منظومة متكاملة قادرة على استباق التحديات والتعامل معها بمرونة وكفاءة.

نهج

وأوضح أن شرطة دبي تعمل وفق نهج مؤسسي متكامل في استشراف المستقبل، يهدف إلى رسم خريطة مستقبلية واضحة لكل المشاريع الأمنية، وربطها بالأهداف الاستراتيجية، بما يعزز الجاهزية والاستعداد لمتغيرات المستقبل، مؤكداً أهمية تطوير منظومة الاستشراف باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لدعم صناعة القرار الأمني.

وأشار معالي الفريق المري إلى أهمية إعداد دراسات متقدمة للتنبؤ بالجريمة، وبناء سيناريوهات مستقبلية، وخطط استباقية لمعالجة التحديات والمخاطر المحتملة، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الأمنية، وتعزيز الأمن والأمان في المجتمع.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه مركز استشراف المستقبل ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء سيف بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والعميد الدكتور خبير حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم عمر السويدي، نائب مدير مركز استشراف المستقبل، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

واطلع معاليه على الخطة الاستراتيجية لمركز استشراف المستقبل للفترة (2025–2030)، والتي ترتكز على استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، وربطها باستراتيجية شرطة دبي، حيث حقق المركز 38 مؤشراً للأداء بنسبة إنجاز بلغت 100%، ما يعكس نضج المنظومة الاستشرافية، وفاعلية التخطيط والتنفيذ.

وفي ختام التفتيش السنوي أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن ما يشهده مركز استشراف المستقبل من تطور نوعي وتغيير إيجابي ملموس يعكس حرص شرطة دبي على تطوير قدراتها المؤسسية، والاطلاع المستمر على أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وتعزيز التكامل بين القطاعات، بما يضمن استدامة الريادة في العمل الأمني.

والتقى معاليه منتسبي الدبلوم المهني في استشراف الجاهزية المستقبلية، مؤكداً أهمية الاستفادة من مخرجاتهم العلمية والعملية في نشر ثقافة استشراف المستقبل، ودعم الجاهزية الاستباقية في مختلف إدارات وقطاعات شرطة دبي.