«كهرباء دبي» تطور حلاً ذكياً لتصميم شبكات التوزيع

طوّرت هيئة كهرباء ومياه دبي حلاً ذكياً مبتكراً لتصميم شبكات توزيع الكهرباء، لدعم التخطيط الفعال لشبكات الجهد 11 كيلوفولت، وتحسين كفاءة التصميم، وتقليل الزمن والتكلفة المرتبطين بتنفيذ الأعمال، بما يعزز موثوقية واستدامة منظومة التوزيع الكهربائي في الإمارة. وتقوم الهيئة حالياً بتطبيق هذا الابتكار في قطاع تخطيط الطاقة والمياه.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «قمنا بتطوير هذا الحل الذكي الذي يعكس نهج الهيئة في ترسيخ الابتكار الرقمي كركيزة أساسية لتطوير منظومة التخطيط والتشغيل في قطاع الطاقة، وتحويل البيانات المتعددة إلى أدوات عملية تدعم اتخاذ القرار وترفع كفاءة الأداء. ويسهم تصميم شبكات التوزيع الكهربائية بالاعتماد على حلول برمجية متقدمة في تقليل الزمن اللازم لإعداد المخططات، وخفض التكاليف، وتعزيز دقة التصميم ومرونته، بما يدعم جاهزية الشبكة الكهربائية لمواكبة النمو العمراني والاقتصادي المتسارع.

وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية الهيئة لبناء بنية تحتية ذكية ومستدامة تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى لإمارة دبي في مجالات الاستدامة، والابتكار، والتميز التشغيلي».

ويعتمد الحل المبتكر على برنامج حاسوبي مطور، تم تصميمه لربط قاعدتي بيانات مع برنامج تصميم الشبكات، ما يساعد المستخدم على تصميم شبكات الجهد 11 كيلوفولت بسهولة وسرعة أكبر.