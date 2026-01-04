شرطة حتا تكرم موظف بلدية تقديراً لأمانته



كرّم العقيد علي عبيد البدواوي، مدير مركز شرطة حتا، محمد خان، الموظف في بلدية دبي؛ وذلك تقديراً لأمانته بعد عثوره على حقيبة سائح، تحتوي على مستندات ووثائق مهمة، وتسليمها إلى المركز.



وسلم المركز الحقيبة إلى السائح، الذي أعرب عن سعادته البالغة لسرعة استعادة وثائقه، ومنها جواز سفره الشخصي، مشيداً بمستوى الأمان العالي، الذي يتمتع به مجتمع دولة الإمارات.



وأشاد العقيد البدواوي بأمانة الموظف النابعة من القيم الأخلاقية والإنسانية، وإحساسه بالمسؤولية المجتمعية، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار الحرص الدائم على تسليط الضوء على الخصال الحميدة، وتثمين الدور المجتمعي المهم، الذي يسهم في الارتقاء بسمعة الدولة في مجال الأمن والأمان والأمانة.